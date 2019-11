Marco verloor been op kermis Wijchen en weet niet of hij ooit nog kan lopen

'Naar omstandigheden gaat het redelijk met me', vertelt Marco zondagmiddag. Hij zit in een rolstoel in de woonkamer, naast het bed waar hij in zijn eentje de nachten doorbrengt. 'Ik kampeer in de woonkamer op dit moment, alles moet je in de woonkamer doen. Het toilet is in de woonkamer, je bed, ja alles.'

Marco wordt geholpen en verzorgd door Debby. Of hij ooit nog een beetje zal kunnen lopen is nog onzeker, want zijn linkerbeen is zwaar beschadigd geraakt bij het ongeluk.

Marco zal in ieder geval niet meer naar boven kunnen, naar de slaapkamer die hij met Debby deelde. Daarom wordt op de begane grond een slaap- en badkamer aan het huis gebouwd. De gemeente Wijchen is volgens Van As heel behulpzaam geweest en ook vrienden en bekenden steken de handen uit de mouwen om te helpen bij de aanbouw.

De hoop is dat het voor de kerst in gebruik kan worden genomen. 'Het zal fijn zijn als alles weer een beetje op een normale manier kan. Een beetje zelfstandigheid weer', zegt Marco.

16 september

De verwondingen die Marco heeft opgelopen zijn het gevolg van een ongeluk met een kermisattractie in zijn woonplaats Wijchen, op 16 september. Ook zijn jongste zoontje, die bij hem in het karretje van de attractie zat, raakte gewond. Hij liep onder andere een gebroken arm op.

Debby en de oudste zoon stonden toe te kijken toen het ongeluk gebeurde. Wat er toen precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht, letselschade en aansprakelijkheid laten waarschijnlijk nog maanden op zich wachten. Ondertussen moet het gezin omgaan met het verlies aan inkomen en de zorg die Marco nu nog nodig heeft.

Speelgoed en geld ingezameld

Ze krijgen daarbij hulp. Er zijn al verschillende acties gehouden, waaronder die via de website HelpMarco, want er is geld nodig om de verbouwing te kunnen betalen. Kleinere acties zijn er ook, zoals die van de Stichting Vrije Markt Veghel. Standhouders, waaronder een familielid van Debby, hebben speelgoed en geld ingezameld en zondagmiddag aan Debby en de twee jongens overhandigd.

'Ik kan daar alleen maar onwijs dankbaar voor zijn', vertelt Debby. 'Ik ben het niet gewend. Marco en ik zijn gewend hard te werken voor onze centjes en onze eigen zaken op orde te hebben.'

'Mijn verdriet komt nog'

'Ik word er heel emotioneel van, van wat mensen allemaal voor ons doen', vervolgt Debby. 'Er gebeurt heel veel op het moment en we zijn thuis natuurlijk heel druk bezig met de verbouwing en de verzorging van Marco. De kinderen hebben het best lastig, die hebben veel verlatingsangst, boze buien en verdriet. Als moeder en als vrouw zijnde wil je alles zo goed mogelijk coördineren en dan zijn acties als deze heel erg lief.'

Aan zichzelf komt Debby voorlopig niet toe en haar werkgever moet het ook zonder haar doen. Maar zegt ze: 'Dat komt straks wel, mijn verdriet komt straks wel. Als alles straks in wat rustiger vaarwater is gekomen, als de verbouwing achter de rug is, als wij ons gewone leven weer een beetje op kunnen pakken, dan ga ik aan mijn eigen verdriet werken.'