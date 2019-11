'Dit is gewoon je plicht': Tielenaren redden man uit gracht

Het was rond 06.00 uur in de ochtend toen Ron en Sophia van den Broek in Tiel ineens iemand om hulp hoorden schreeuwen.

Er bleek een man in de gracht te liggen. De man kon niet meer op eigen kracht uit het ijskoude water komen. 'We zijn zo blij dat we direct hebben gereageerd, want anders had deze man zich niet meer kunnen redden.'

De twee trokken de man uit het water en de toegesnelde hulpdiensten wikkelden de man in een isolatiedeken. 'Hij was onderkoeld dus hij is bij ons onder de douche gezet', vertelt Ron van den Broek een paar uur later. Uiteindelijk is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Maar helden voelen Ron en Sophia zich niet. 'Dit is gewoon je plicht. Wij zijn geen helden, dit hoort gewoon bij je normen en waarden.'