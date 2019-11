Kunstenaar Rob trekt de aandacht met bijzondere attractie

Het gaat om een installatie van kunstenaar Rob Sweere die zaterdagmiddag eenmalig zijn kunstwerk uitstalde bij de waterval van de Jansbeek op de Rijnkade.

'Mooi Christine, ga maar liggen'

Christine Dijkhuis uit Velp was de eerste die plaatsnam op de brancard. 'Ik ken de kunstenaar, dus ik dacht, ik ga daar even kijken', vertelt Christine. 'Het was niet druk, dus hij zei: mooi Christine, ga maar liggen.'

In eerste instantie is Christine huiverig. 'Ik ben een bange poeperd. Ik was bang dat het benauwd zou voelen, dat het koud zou zijn en dat ik nat zou worden.' In plaats daarvan heeft Christine juist een hele positieve ervaring.

'Het was fantastisch. Sowieso om op zo'n soort brancard te liggen is al gek. En dan met zo'n ding over je heen, alsof je in je eigen hutje zit terwijl de buitenwereld je gewoon kan zien.'

'Het was fantastisch'

Vooral het moment dat Christine met haar gezicht onder de waterval komt, is speciaal. 'Ik voelde het water op mijn lichaam, maar werd niet nat. Je kijkt door het water naar de wereld. En net op dat moment brak de zon door, het was fantastisch!'

Nadat Christine enthousiast van de brancard afkomt, volgen velen haar voorbeeld. 'Zelfs mijn dochter is gegaan en die vond het ook tof.'