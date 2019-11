Arnhemse bouwafspraken voor sociale huurwoningen 'onzinnig'

Het lijmpistool van de Arnhemse coalitie is nog niet opgeborgen of de partijen lijken al te worden ingehaald door de realiteit, menen verschillende partijen. Er werd onder meer afgesproken dat er over de te realiseren nieuwbouwprojecten minimaal 30 procent sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden, een wens van PvdA en GroenLinks. Maar daar is in de regio Arnhem veel minder behoefte aan, blijkt uit onderzoek. De nood blijkt het grootst voor (sociale) koopwoningen.

door Huibert Veth

Vrijdag werd het woningmarktonderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen gepresenteerd. De krapte op de woningmarkt en daarmee de behoefte om te bouwen, blijkt enorm. Voor de hele regio ligt er de komende jaren een opgave van 3.400 tot 3.900 nieuwe woningen per jaar.

Zie ook: Jasper kan na zijn scheiding geen woning vinden, hij is lang niet de enige

Ook in de subregio Arnhem moeten er tot 2030 ruim 12.000 woningen bijkomen. Slechts 1.080 daarvan vallen in de categorie sociale huur, ongeveer 9 procent. En dat is opvallend, na coalitiebreuk spraken GroenLinks, VVD, D66 en PvdA af dat er over de te realiseren projecten minimaal 30 procent sociale huurwoningen moeten zijn. Het voorstel om dat ook zo vast te leggen in de begroting moet zelfs nog formeel door de raad worden goedgekeurd.

Natuurlijk zitten er onzekerheden in deze cijfers, geven de onderzoekers aan. Zo leidt een lagere welvaartsgroei bijvoorbeeld tot een grotere behoefte aan sociale huur. Maar zelfs als de groei van onze welvaart nul is, wordt die behoefte geen 30 procent. Zijn de afspraken van de coalitiepartijen dan gebaseerd op eerdere onderzoeken? De onderzoekers verwijzen naar cijfers uit 2016 waarin de vraag naar (sociale) huurwoningen zelfs nog lager was.

'Prematuur en onhandig'

'Onzinnig', noemt CDA-fractievoorzitter Ine van Burgsteden de coalitieafspraken. Het leidt volgens haar tot 'waardevermindering van de sociaal-economische structuur'. 'Het besluit voor 30 procent sociale huur was prematuur en onhandig', vindt fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal. 'Ze wisten dat dit onderzoek eraan kwam.'

Wethouder blijft vasthouden

Wethouder Ronald Paping laat weten vast te houden aan de 30 procent. 'Dat is net in het coalitieakkoord afgesproken.' Hij ziet het onderzoek juist als een ondersteuning van deze afspraken. Het actuele woningtekort wordt volgens hem wel degelijk opgelost door meer sociale huurwoningen. Hij erkent dat er in het rapport voor Arnhem ook over de behoefte aan goedkope koopwoningen wordt gesproken. 'Maar tegelijk wordt geconstateerd dat dat nauwelijks lukt, en dat deze mensen dan toch zijn aangewezen op sociale huur.'

Fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) vindt het vooral van belang 'dat er gebouwd wordt'. 'Uit het onderzoek blijkt een duidelijke vraag naar onder meer sociale huur. Het college komt dit jaar met een plan voor wonen op basis van het onderzoek. Dan kijken we ook naar andere woningtypen.' Daarbij wil ook hij vasthouden aan minimaal 30 procent sociale huurwoningen.

'Flexibel bouwen'

Zijn coalitiepartner Leendert Combee (VVD) vindt het van belang om de sociale huurwoningen flexibel te bouwen. Zodat ze daarna 'omgekat' kunnen worden. Goedkope koopwoningen en middenhuur zijn volgens hem van belang. 'En ook woningen in het dure segment zijn nodig.'

SP-leider Gerrie Elfrink gaat het onderwerp agenderen in de gemeenteraad. Volgens hem zijn de afspraken 'gewoon uit de lucht gegrepen'. Hij maakt zich zorgen over de effecten die dat heeft op de Arnhemse woningmarkt. 'Het probleem is dat iemand moet investeren in de nieuwbouw van die 30 procent sociale huur. Dat gaat ten koste van betaalbare koopwoningen. En die zijn juist veel harder nodig.'

Zie ook: Arnhemse coalitie kijkt vooruit: 'De stad heeft er niets aan als we rollebollend over straat gaan'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier