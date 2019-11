Tiel bezuinigt op mantelzorg: 'Een heel verkeerd signaal.'

Het is de week van de mantelzorg. Ook in Tiel worden inwoners die voor een naaste zorgen deze week extra in de watten gelegd. Zo kunnen zij het mantelzorgcompliment aanvragen; een extraatje van 90 euro. Maar of dit met de voorgestelde bezuinigingen volgend jaar nog kan, is de vraag.

door Menno Provoost

Ondersteuning en waardering verzorgen voor mantelzorgers is een belangrijke taak voor gemeenten waar niet genoeg aandacht voor is, vindt CDA-fractievoorzitter Yvonne Son-Stolk. Zelf verzorgde zij met haar moeder en man jaren haar vader thuis. Inmiddels heeft haar moeder ook in toenemende mate hulp nodig.

'De ondersteuning van mantelzorgers laat te wensen over', zegt Son-Stolk. 'Mijn moeder en ik hebben het redelijk makkelijk omdat we weten waar we aan de deur moeten kloppen. Welke loketten heb je nodig voor alle hulp en middelen die je nodig hebt om voor iemand te kunnen zorgen. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Als gemeente zou je de mantelzorgers moeten ontlasten van al die papieren rompslomp.'

Waardering

Het mantelzorgcompliment dat als blijk van waardering door degene die verzorgd wordt kan worden aangevraagd, vindt ze een heel belangrijk gebaar. Son-Stolk: 'Voor heel veel mensen is dat heel belangrijk. Zeker voor mensen met een smalle beurs die graag hun mantelzorger willen bedanken maar daar niet de middelen voor hebben. Heel veel ouderen in Tiel hebben het financieel niet zo goed. Zij kunnen hiermee dan toch hun mantelzorger een keer per jaar iets aanbieden.'

Het mantelzorgcompliment werd tot 2015 via de sociale verzekeringsbank door het Rijk verstrekt. Het was toen een geldbedrag van 200 euro. Het rijk heeft vervolgens een budget aan gemeenten gegeven voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Dit wordt op allerlei verschillende manieren vormgegeven: met geldbedragen, tegoedbonnen of uitstapjes. Er zijn ook gemeenten die het compliment helemaal hebben afgeschaft.

Bezuiniging

In Tiel was het mantelzorgcompliment de afgelopen jaren 125 euro. Dit jaar is het vastgesteld op 90 euro. De gemeente verwacht er zo'n 1.150 uit te delen. Hoe het compliment er volgend jaar uitziet is nog onduidelijk. Tiel snoept in het kader van de bezuinigingen 50.000 euro van het budget van 125.000 euro af. De gedachte is om de waardering voor mantelzorgers nog meer met initiatieven en middelen vanuit organisaties of de middenstand vorm te geven.

Son-Stolk vindt de bezuiniging een heel verkeerd signaal. 'Een andere vormgeving zou goed kunnen', zegt zij. 'Je zou rondom dat compliment veel meer kunnen inzetten op het ontzorgen van de mantelzorgers en daar toch een leuk cadeau aan hangen. Maar om er grofweg op te bezuinigen vind ik best wel ernstig. We moeten echt voorkomen dat je je vrijwilligers op die manier het gevoel geeft dat ze er niet toe doen. Want die mensen vallen dan weg. Ik denk dat de gemeente zonder vrijwilligers en zonder mantelzorgers duurder uit is.'

Woensdag behandelt de gemeenteraad van Tiel de begroting waarin onder andere over de bezuiniging op mantelzorg besloten wordt.

