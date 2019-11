Gesthuizen wil dat NEC met beide beentjes op de grond blijft

'We willen nog niet teveel met die periodetitel bezig zijn, want we zijn pas halverwege. Laten we met beide beentjes op de grond blijven. Dat hebben we ook gedaan toen het in het begin even wat minder ging. Toen was het bij ons ook niet allemaal slecht. Maar we zijn wel op de goede weg, drie goals gemaakt en weer de nul. Nu even een vrij weekend, dat komt niet helemaal gelegen. En daarna Helmond Sport en Jong Utrecht, dan moeten we punten halen en kunnen we gaan kijken waar we staan in de periodestand.'

Ondanks de 3-0 zege zag de trainer ook wat mindere puntjes bij zijn ploeg. 'Ja, het oog wil ook wat. De uitslag doet ook niet helemaal recht aan het spelbeeld. We begonnen goed, maar komen noodgedwongen uit op onze kwaliteit dat we scoren in de omschakeling. Maar er waren ook wat hachelijke momenten, met een goede redding van Mattijs Branderhorst en Ole Romeny die een bal van de lijn haalt. We geven toch nog veel weg, dat wil je eigenlijk tot een minimum beperken. Want we waren vandaag aan de bal niet heel sterk en verloren we de bal te vaak.'