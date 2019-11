Grafstemming bij Vitesse: 'We zitten in een crisis'

door Richard van der Made

Bryan Linssen staat er aangeslagen bij na de 2-1 nederlaag in eigen huis tegen FC Groningen. Vitesse sloeg in de eerste helft opnieuw een modderfiguur, net als vorige week tegen FC Emmen. Mentaal oogde het onsamenhangende elftal labiel. 'Ik zit nu nog heel erg in de emotie', reageerde de aanvoerder die voor rust nog wel zorgde voor gif en gevaar. 'Je stelt me allerlei vragen, maar ik weet het nu even niet.'

'Kwalijke zaak'

Remko Pasveer staat binnen een kwartier na het derde echec op rij al buiten de kleedkamer met zijn kostuum aan. Het liefst vertrekt de Tukker direct via een zijdeur naar huis. 'Ik vond dat we zonder doel op het veld stonden. Geen gif, te weinig arbeid. Een kwalijke zaak dat zoiets opnieuw gebeurt. Maar misschien is dit de realiteit. We hebben ook wel geluk gehad in bepaalde wedstrijden zoals Fortuna en VVV.'

Vroege wissel Grot

Bij trainer Leonid Slutskiy gutst het zweet in de catacomben van het voorhoofd. De Rus bedacht een opstelling met Jay-Roy Grot als één van de twee spitsen. De Arnhemmer moest gaten in duiken en voor beweeglijkheid zorgen, maar kwam er totaal niet aan te pas. In de rust werd Grot gewisseld en bracht Slutskiy al de gepasseerde Tim Matavz. Met het nodige opportunisme toonde Vitesse een ander gezicht, maar behalve een knappe goal van Linssen bleef de ommekeer uit.

Moeilijkste periode

Vitesse is het spoor bijster en lijkt op slot te zitten. 'Dit is voor mij de moeilijkste periode als trainer van Vitesse', erkende Slutskiy. 'Drie nederlagen op rij is mij nog niet overkomen hier. Het is erg pijnlijk. We moeten nu als team bij elkaar blijven. Ja, er zal iets moeten veranderen.'

Crisis

Het is crisis bij het dolende Vitesse, moest ook Slutskiy na de derde deceptie op rij toegeven. 'Als je kijkt naar de resultaten dan is het crisis nu. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de wedstrijden hebben we één slechte wedstrijd gespeeld. Dat was tegen Emmen. In de tweede helft zag je vanavond ook weer een ander Vitesse, maar toen was het al te laat.'