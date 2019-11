Ole Romeny beleeft heerlijke avond bij NEC

'Ja, het was een heerlijk avondje. Ondanks dat het spel niet heel geweldig was. Vooral de tweede helft was het een beetje slordig en raakten we de bal te snel kwijt. Dan maken we een goeie goal via Anthony Musaba na een bal die ik verleng achter het standbeen. Dan is die wedstrijd op slot. Ik zat lekker in de wedstrijd in een vrije rol vanaf de zijkant. Zo scoor ik de 1-0 ook, ik kom via rechts daar uit. Zo vind ik voetbal het allerleukste.'

Romeny had er meer kunnen maken. 'Ja, ik had meteen al moeten scoren en schoot later ook nog op de paal. Ik heb het er met de trainers over gehad om de juiste plek te vinden, dat loopt nu lekker. Ik speelde zelfs nog keeper vandaag met een bal op de lijn. We geloven er allemaal in dat we de periode kunnen winnen, daar gaan we zeker voor.'