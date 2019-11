Emotionele Van Heertum slaat toe: 'Het was wel even lastig op de bank'

Jasper van Heertum was de grote man bij De Graafschap vrijdagavond. Hij zorgde er in de slotminuut voor dat zijn ploeg alsnog met 1-2 won bij Helmond Sport. En dat vierde hij uitbundig. Hij legt uit waarom.

'Ik had het inderdaad wat lastig. Ik heb vier wedstrijden op rij gespeeld en dan zit je weer op de bank. Het is dan fijn dat je erin mag komen en dan mag scoren', zo vertelt Van Heertum.

Tekst gaat verder na de video:

Hij schreeuwde het dan ook uit na de 1-2. 'Ja, maar ik ben echt een emotionele voetballer. Ik kan niet goed tegen mijn verlies en als ik win ben ik heel uitbundig. Na de goal kwamen er dus wel wat emoties bij kijken.'

'Je maakt het jezelf heel moeilijk'

En zo redde Van Heertum zijn ploeg, maar ook zijn trainer van een onterecht gelijkspel. 'Het was billenknijpen door onze eigen fout. We hebben 21 mogelijkheden gehad en wel 14 echte kansen. Dan maak je het jezelf wel heel moeilijk als je niet scoort', vertelt trainer Mike Snoei na afloop.

En dat begint toch een repeterend verhaal te worden bij De Graafschap. 'Dat is zo, maar als Hamdaoui de strafschop binnen schiet is de wedstrijd voorbij. Hij kan in zo'n situatie kiezen voor een stift, maar je kan hem ook klinisch binnen knallen.'

'Gek door Panenka'

En dus was Snoei nog wel enigszins kritisch op zijn buitenspeler die een enorme kans verkwanselde met een Panenka-penalty. 'Daar word je wel gek van op de bank ja. Maar als hij hem binnen stift, wordt hij tien keer herhaald. Nu baal ik er natuurlijk van, maar Hamdaoui ook.'

Knuffelen met Owusu

Van Heertum redde uiteindelijk dus de punten voor De Graafschap. 'Daardoor gaan we lekker de bus in. Deze ploeg laat het koppie ook nooit hangen en met ons uitvak hebben we op karakter de 1-2 eruit gesleept', stelt de trainer.

De doelpuntenmaker in extremis is daar ook blij mee. 'Die drie punten zijn nu echt het belangrijkste. En ja, ik heb Owusu nog wel even geknuffeld voor die voorzet op mij. Hij zegt altijd dat wij zijn voorzetten niet afmaken, daar plagen we hem ook wel mee en nu werk ik hem af. Dat is ook fijn voor hem.'