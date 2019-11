Crisis bij Vitesse na derde nederlaag op rij

Vitesse is vrijdagavond tegen zijn derde nederlaag op rij aangelopen in dit seizoen. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Leonid Slutskiy onderuit tegen FC Groningen: 1-2.

Vitesse verloor twee weken geleden thuis van ADO Den Haag en was vorige week niet bij machte om FC Emmen pijn te doen. De Arnhemmers moesten nu dus met een antwoord komen, maar maakten een machteloze indruk tegen FC Groningen, dat juist met een ijzersterke serie op zak (tien punten uit vier duels) op bezoek kwam.

Voor rust kreeg Vitesse een lesje in effectiviteit van de noorderlingen. Nouha Dicko slaagde er niet in om twee kansen te verzilveren, maar aan de overkant was Joel Asoro wél bij de les. Nadat Vitesse-keeper Remko Pasveer in de dertiende minuut een schot van Kaj Sierhuis nog wist te keren, was hij kansloos op de rebound van Asoro.

Linssen treft de lat

Vitesse deed pogingen met een antwoord te komen en was via Bryan Linssen dichtbij: hij dwong Sergio Padt twee keer tot een redding, waarbij zijn tweede schot nog de lat trof. Kort na die kans ging de bal er aan de overkant opnieuw in. Weer was het Asoro die het afmaakte na een prima aanval (0-2).

Aan het begin van de tweede helft koos Slutskiy ervoor Tim Matavz erbij te zetten voor Jay-Roy Grot en dat sorteerde effect. Amper begonnen viel de aansluitingstreffer van Linssen. De aanvaller profiteerde van een uitstekende uittrap van Remko Pasveer, kwam alleen voor de doelman en rondde het rustig af.

Vitesse slaagde er na Linssens doelpunt niet in door te drukken tegen de Trots van het Noorden. Ook na de komst van Oussama Darfalou lukte het niet de gelijkmaker te forceren. Linssen schoot een vrije trap laag in de Groningse muur, Eli Dasa moest zijn meerdere erkennen in Padt, Dicko vond de uitblinkende doelman op zijn pad en Linssen schoot in blessuretijd nog eens naast.

Drie nederlagen op een rij

Voor de eerste keer sinds de komst van Slutskiy lijdt Vitesse drie keer op rij een nederlaag en dus is het crisis in Arnhem. De ploeg vindt zichzelf weliswaar nog terug op de vijfde plaats, maar SC Heerenveen, Willem II en Heracles Almelo kunnen dit weekend dichterbij komen. Bovendien kan de achterstand op de top vier van Nederland nu verder toenemen.

