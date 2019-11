Onze kaartenactie voor Sandy (97) is nieuws in Schotland

Sandy was afgelopen september bij de 75ste Market Garden-herdenking en maakte onder meer een parachutesprong boven de Ginkelse heide. De knuffelveteraan kon op veel sympathie rekenen van het publiek en daarom werd een kaartenactie op touw gezet. De brieven werden donderdag bezorgd in zijn verzorgingstehuis in Aberdeen.

Bekijk de reportage uit Schotland. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik probeer alle bewondering waar te maken. Het is moeilijk om de ster van de show te zijn', vertelt Sandy. 'You áre the star of the show', verzekert verslaggever Ben Philips hem. 'Bedankt', reageert een lachende veteraan.

De reportage is uitgezonden door STV News, de nieuwsdienst van een regionale Schotse tv-zender.

