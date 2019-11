Jasper kan na zijn scheiding geen woning vinden, hij is lang niet de enige

Jasper woonde in Elst, maar moest na zijn scheiding op zoek naar een nieuw onderkomen. Voorlopig bivakkeert hij in een chalet op een vakantiepark in Lathum. En dat is met kinderen van 4 en 7 jaar 'verre van ideaal', vertelt hij vrijdag in De Week van Gelderland. 'Ze kunnen alleen maar een beetje op de bank zitten.'

Hij staat bij woningcorporatie Entree ingeschreven om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Met dertien opgebouwde woonjaren dacht hij snel een plek te kunnen vinden. 'Sinds juni ben ik fanatiek aan het zoeken, maar het lukt gewoon niet.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Verder dan een derde plek bij een loting voor een huis in Nijmegen-Zuid kwam hij niet. En hij is geen urgentiegeval, omdat je daar maar maximaal elf woonjaren voor mag hebben. Het idee is dat zijn opgebouwde woonjaren voldoende zijn om een geschikte woning te vinden, 'maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn'.

Frustratie

De zoektocht zorgt volgens Jasper vooral voor frustratie. 'Mijn kinderen zitten in Elst op school. Het is niet te doen om ze elke dag vanuit Lathum naar school te brengen.'

Het probleem van Jasper staat niet op zichzelf. 'Het probleem speelt in heel Gelderland', weet gedeputeerde Peter Kerris. 'De urgentie is het grootst in Arnhem en Nijmegen.'

'Schop in de grond'

Uit woningmarktonderzoek blijkt dat er nu al een tekort van zo'n 5800 woningen is. Tot 2030 moeten er 3400 tot 3900 woningen per jaar bijgebouwd worden, waarvan het merendeel sociale huur of betaalbare koop. 'Daar is de afgelopen jaren te weinig van gebouwd, terwijl de behoefte juist is gegroeid', zegt Kerris.

De provincie wil de woningbouw nu versnellen. Samen met gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven wordt gewerkt aan een actieplan, dat begin volgend jaar af moet zijn. 'Wat mij betreft gaat dan ook meteen de schop in de grond', aldus de gedeputeerde.