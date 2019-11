Kinderen Terschuur dolblij met nieuwe speeltuinen

door Wim van Amerongen

De oude speeltuinen waren leeg, verwaarloosd en vooral ontzettend saai. Het grasveld zat vol met kale plekken en het basketbalveldje was al tientallen jaren oud.

De speeltuinen in Terschuur zagen er niet uit. (Tekst gaat verder onder de foto)

De oude speelplek in Terschuur was vrij leeg. Foto: Omroep Gelderland

Vaker buitenspelen

De speeltuinen zien er inmiddels totaal anders uit. De vier speeltuinen in het dorp zijn volledig opgeknapt. Zo is er een kabelbaan, groot klimrek en is er meer natuur en water aanwezig. 'Ik vind het een stuk leuker geworden', vertelt de 9-jarige Maureen. 'Normaal bleven veel kinderen binnen spelen en nu is het een stuk drukker in de speeltuinen'.

Ze is niet de enige die blij is met de speeltuinen. 'Soms staat er een rij voor de kabelbaan en het klimtoestel', vertelt Manouk, die ondanks de drukte ook ontzettend blij is met de nieuwe speeltuinen. 'Eerst stonden er alleen maar oude dingen. Nu hebben we meer nieuwe speeltoestellen.'

Sneller en beter dan de gemeente

Via de zogenoemde 'right to challenge' kunnen inwoners ideeën insturen als ze van mening zijn dat ze het sneller, beter en goedkoper kunnen doen dan de gemeente. En dat hebben de ouders uit Terschuur ook gedaan. Al snel hadden ze een werkgroep bijeen van inwoners die graag mee willen werken.

Enkele maanden later zijn de vier speeltuinen in het dorp volledig opgeknapt. 'Het was soms even spannend, want je doet eigenlijk alles voor het eerst', vertelt Robert de Goeij, één van de initiatiefnemers. 'Maar gelukkig is verder alles volgens schema verlopen en kunnen we vanmiddag de speeltuinen officieel openen.'