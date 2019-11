Het is weekend! Dit zijn de leukste tips voor een dagje uit

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want we hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Nature Talks Photo Festival in Ede

Laat je onderdompelen in de wereld van natuurfotografie. Zaterdag en zondag vindt het Nature Talks Photo Festival plaats bij de ReeHorst in Ede. Er komen ruim 45 sprekers, waaronder National Geographic-fotografen Christian Ziegler en Sandesh Kadur, ook bekend als filmer van Planet Earth 2. Verder is er een fotobeurs, expositieruimte en zijn er productdemonstraties. De organisatie rekent op ruim drieduizend bezoekers uit het hele land.

De Fluitwedstrijd in Culemborg

In Culemborg zetten zaterdag meer dan veertig kinderen hun beste beentje voor op de dwarsfluit. Speciaal voor De Fluitwedstrijd op de Brede School hebben ze een muziekstuk ingestudeerd, dat door een professionele jury wordt beoordeeld. De fluitisten van maximaal 18 jaar oud worden begeleid door een pianist. De toegang van de wedstrijd, die van 10.30 tot 15.00 uur duurt, is gratis.

Engbergen in Lichterlaaie

Ook dit najaar is er weer een lichtfestival in natuurgebied Engbergen. Op zaterdag en zondag is het bos verlicht en aangekleed met kraampjes en lichtobjecten. Engbergen in Lichterlaaie, zoals het festival heet, is bedoeld om het natuurgebied bij Gendringen te promoten. Een twee kilometer lange avondwandeling kunnen deelnemers genieten van een sfeervol verlicht bos. Special effects ontbreken niet.

Stadsbrouwerij in Arnhem

Gebrouwen door Ernemmers voor Ernemmers. Dat is Brouwerij Durs, naar eigen zeggen de enige echte stadsbrouwerij van Arnhem. Zaterdag gaat Durs officieel open. Wie binnnen wil kijken kan terecht in het Posttheater, waarvandaan kleine groepen een uitstapje maken naar de brouwerij in Klarendal. In het theater zelf kunnen de geïnteresseerden genieten van de bieren van Durs.

Prinsenweekend in Nijmegen

Wie worden de nieuwe stadsprins en jeugdprins van Knotsenburg? Dit weekend wordt de aftrap gegeven van een nieuw carnavalsjaar in Nijmegen. Op zaterdag wordt in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging de stadsprins bekendgemaakt, natuurlijk stipt om 11 over 11. Een dag later is het de beurt aan de nieuwe jeugdprins, die om 15.11 uur wordt geïntroduceerd. Voor bezoekers is er van alles te doen, zien en beleven. Denk aan knutselen, luchtkussens, schminken en workshops.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl.