Maarten bekende tegenover zijn ouders dat hij ooit dood wilde

'De dood is voor veel mensen – en dat begrijp ik – een eng thema. We weten allemaal dat we doodgaan, maar we willen er niet bij stilstaan. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je bij anderen terechtkunt als je het leven zwaar vindt. Dat dreef mij om Verstrikt te maken', legt Dallinga uit.

'Ik wilde mijn ouders niet ongerust maken'

Hij bekent in het begin van de podcastserie tegenover zijn ouders dat hij een doodswens had. 'Dat was in 2012. Ik wilde ze niet ongerust maken en dat ze zich schuldig voelden. Bij het monteren heb ik dit gesprek vaak teruggehoord. Het went nooit. Ik voel dan spanning in mijn lijf en het zweet breekt me dan uit. Soms worstel ik nog steeds met het leven. Maar erover praten helpt mij.'

Erover praten helpt helaas niet altijd. Een jonge vrouw sprak met haar broertje over zijn doodswens. Hij heeft het toch gedaan Maarten Dallinga

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

In de vijfdelige podcastserie, waaraan hij 700 uur heeft gewerkt en waarvan morgen de eerste aflevering te beluisteren is, gaat Dallinga in op hoe het is om suïcidaal te zijn en wat een doodswens kan veroorzaken. Hij spreekt onder anderen met Mascha Gesthuizen (50) uit Arnhem, die het grootste deel van haar leven suïcidaal was. Zij hield dit 25 jaar lang verborgen voor haar partner, ook toen ze werkte als huisarts.

Dallinga sprak in de Week van Gelderland op Radio Gelderland met Irene ten Voorde en Klaas Drupsteen:

De journalist: 'Praten over zelfdoding helpt, maar helaas niet altijd. Ik sprak een jonge vrouw die met haar broertje sprak over zijn doodswens. Hij heeft het toch gedaan.'

Hij hoopt luisteraars een handvat aan te reiken om het gesprek met anderen over zelfdoding aan te gaan. 'Dat je je iets kunt voorstellen bij hoe het is om niet langer te willen leven.'

Wat luisteraars in de podcast in ieder geval niet te horen krijgen, is op welke manier mensen uit het leven zijn gestapt. 'Dan kun je ze het laatste zetje geven.'

Anoniem Intiem

Eerder maakte Maarten Dallinga de podcastserie Anoniem Intiem, waarin hij het verhaal achter mannenontmoetingsplekken vertelt. Met deze serie over seksplekken won hij onder meer De Tegel en de Seks en Media Prijs.

Verstrikt is te vinden in podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher en Player FM. Abonneren is gratis. Iedere zaterdag verschijnt een nieuwe aflevering; de laatste op 7 december. Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en dit dossier.