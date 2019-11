Acties dreigen bij Niacet in Tiel

Esam Laassal, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het signaal is overduidelijk, de medewerkers verwachten een hoger loon dan de werkgever nu wil geven. Het bod van 2,75% voor het jaar 2019, is echt een belediging. Ik vind het niet gek dat dat is weggestemd en de leden nu in actie willen komen. Dat betekent dat wij beginnen met het stellen van een ultimatum aan de werkgever.’

Welke acties het personeel wil nemen is nog niet bekend. Bij Niacet in Tiel werken 116 werknemers. Niacet is een wereldwijd producent van organische zouten en propionaten, dat wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie en voor bijvoorbeeld antibiotica.