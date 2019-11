Oud-presentator Omroep Gelderland krijgt lintje

Oud-presentator Arie Ribbers uit Barchem is zaterdagmiddag verrast met een koninklijk lintje. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De totaal verraste Ribbers kreeg de versierselen tijdens de viering van 12,5 jaar Naober. Ribbers was mede-oprichter van dit plattelandsmagazine.

Arie Ribbers is een bekendheid in de Achterhoekse streek. Hij is van oudsher bij veel mensen bekend als programmamaker en presentator bij Omroep Gelderland.

Streektaal

Daarnaast zet hij zich onvermoeibaar in voor de ontwikkeling en acceptatie van het Nedersaksisch als streektaal. Als consulent van het Staring Instituut en de Dialectkring Achterhoek strijdt hij voor het behoud van de streektaal. Hij ontwikkelde nieuwe initiatieven waaronder schrijfwedstrijden in korte verhalen, die anderen weer aanzetten tot het schrijven van dialectbijdragen.

Columns en boeken

Ook in zijn woonplaats Barchem is hij vanaf de jaren zeventig actief als vrijwilliger en oprichter van verschillende plaatselijke verenigingen en activiteiten die nog steeds populair zijn. Ook spreekt hij teksten in voor CD’s en films, vaak ook in de streektaal.

En verder was hij columnist in een dagblad en schreef hij tweewekelijks een column die later ook in een boek verschenen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem reikte de versierselen aan Arie Ribbers uit.