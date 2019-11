Meisje langer in de cel wegens brandstichtingen Zuilichem

Een uitgebrand busje in Zuilichem. Bron: Omroep Gelderland

Het meisje dat verdacht wordt van het in brand steken van meerdere auto's en containers in Zuilichem blijft langer vastzitten. De tiener zit al sinds eind september in jeugddetentie.

Het minderjarige meisje blijft nog eens dertig dagen vastzitten. 'Er is genoeg reden om haar langer vast te houden, maar over die redenen doen we bij minderjarigen nooit uitspraken', zegt een woordvoerder van de rechtbank.

Voorarrest kan bij minderjarigen steeds met dertig dagen worden verlengd, als daar reden toe is. Bij volwassenen kan het met negentig dagen verlengd worden.

Reeks branden sinds juli

Zuilichem ging sinds juli gebukt onder een reeks branden. Containers en auto's gingen in vlammen op. Ook was er brand in de overkapping van een woning.

De brandstichtingen veroorzaakten veel onrust in het 1.700 inwoners tellende dorp. Buurtbewoners surveilleerden zelf in de wijk en de politie zette extra mankracht in. Uiteindelijk werd het meisje aangehouden als verdachte.

