Sinterklaas komt naar Hattem!

Sinterklaas is vertrokken uit Spanje en al onderweg naar Hattem. Sinterklaas wordt met zijn Pieten in de haven welkom geheten door de loco-burgemeester, de VooruitPiet, de Kleikloeten en door een heleboel zingende en juichende kinderen op zaterdag 16 november om 13.30 uur.

De route door Hattem is onder de Dijkpoort door, Kruisstraat, Kerkstraat, Achterstraat, Ridderstraat en Kerkhofstraat. In de optocht zie je ook BakkersPieten, een Glutenvrije Piet, een brandweerwagen met echte brandweerPieten, een lelijk eendje en een kar met cadeautjes erop en natuurlijk de SinterklaasKoets. Dus als je de optocht goed wilt zien, kun je ook in de Achterstraat of Ridderstraat kijken.

Pietengym

Sinterklaas komt om 14.30 uur aan op het plein aan de Kerkhofstraat. Daar is een podium waar de kinderen de Sint een handje kunnen geven of even samen op de foto mogen. Ook is er vrolijke Pietengym in de winkelstraten met Sinterklaasmuziek. De kinderen kunnen zelf actief spelletjes doen met de zwarte Pieten, zoals Jutezak-lopen, stoelendans, cadeautjes gooien en nog veel meer! Kom jij ook? Tijdens de Pietengym zorgen de ‘Kleikloeten’ in de winkelstraten van Hattem voor vrolijke Sinterklaasmuziek.

Etalagewedstrijd

In 50 winkels ligt een A4-tje in de etalage met een letter erop. Kinderen kunnen meedoen door alle letters te zoeken om er een slagzin mee te maken. Het formulier van de etalagewedstrijd kun je downloaden op www.ronduithattem.nl of ophalen bij de Bruna. Er zijn leuke prijzen te winnen. Op donderdag 5 december gaat Sinterklaas om 14.45 uur de prijzen uitreiken bij de Bruna.

Oproep van de VeiligheidPiet

'Kom lopend of met de fiets, voor de auto is weinig ruimte! In de haven mogen geen fietsen worden gestald. Dat kan alleen op het Voermanplein.'