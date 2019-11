Volkstuinvereniging Scherpenzeel in actie tegen verhuizing

Teunis Hartog aan het werk in zijn volkstuin. Foto: Omroep Gelderland

De volkstuinvereniging Scherpenzeel baalt als een stekker van de voorgenomen verplaatsing van hun volkstuinen. De gemeente Scherpenzeel heeft ze laten weten dat het tijdelijke contract niet verlengd wordt en dat er een nieuwe plek wordt gezocht: 'Dat zou de vierde keer in 40 jaar zijn.'

Het is een oase van rust en tegelijkertijd een heel geordende hectare grond. Zelfs op een winterse dag in november ziet het er vruchtbaar uit. Prei, boerenkool, spruiten en chrysanten in overvloed. Op het pad staat een groep mannen bij elkaar voor één van de onderonsjes.

Huub van der Erve, voorzitter van de volkstuinvereniging in Scherpenzeel peilt de stemming bij zijn leden: 'Zo'n 30% heeft gezegd de tuin op te zeggen als we nu weer moeten verhuizen.' Van der Erve stopt dan zelf ook: 'Zo'n tuin verhuis je niet zomaar, de grond moet opnieuw in cultuur worden gebracht en groente als de asperge kan je drie jaar na het poten pas oogsten. '

Tuinder van 95 jaar oud

De volkstuinvereniging huurt deze grond sinds 2004 van de gemeente. Die wil het contract begin 2021 beëindigen om het voor mogelijke woningbouw te gebruiken. Voor de tuintjes is een plek elders, nog verder buiten het dorp gevonden: 'Maar die is kleiner en weer tijdelijk,' aldus een teleurgestelde voorzitter. Dus sprak hij afgelopen week de gemeenteraad toe.

Een van zijn argumenten om de volkstuinen te behouden is de gezondheid van de leden. Het oudste lid van de 95-jarige Teunis Hartog: 'Het is goed voor mijn beweging. Met een tuin gebruik je alle delen van je lichaam.' Dagelijks fietst hij naar zijn tuin om de groente voor het avondeten te oogsten.

'Voetbal krijgt wel miljoenen'

Van der Erve: 'De voetbalverenigingen hebben hier in Scherpenzeel al miljoenen gehad van de gemeente, dat gunnen we ze van harte. Wij hoeven geen geld, we willen alleen heel graag deze hectare behouden. Alle grond om de tuinen heen mag wat ons betreft worden bebouwd'

De gemeente Scherpenzeel vindt het 'te vroeg' om het een uitgebreide reactie te komen. Wel laat ze weten in gesprek te gaan met de volkstuinenvereniging.