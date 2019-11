Drama is compleet: Marga Schoots mag niet terugkeren in gemeenteraad Elburg

Raadslid Marga Schoots mag toch niet terugkeren in de gemeenteraad van Elburg. Dat heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal vrijdagochtend bekendgemaakt. Schoots diende in september haar ontslag in, omdat ze ook namens de VVD in de Statenfractie plaatsnam. Ze trok dat ontslag later weer in, maar dat blijkt in strijd met de Kieswet. Het gevolg: geen plek in de Provinciale Staten én geen plek meer in de gemeenteraad.

door Rik Kapitein

'Het is een unieke situatie', zegt burgemeester Rozendaal. Hij geeft direct toe dat hij in het hele proces een fout heeft gemaakt. 'Op het moment dat ik de ontslagbrief ontving, had ik aan mevrouw Schoots moeten vertellen wat de gevolgen daarvan zijn.'

Schoots gaf zelf aan dat ze haar ontslagbrief wilde 'parkeren', tot ze zeker wist dat opvolging binnen de fractie goed geregeld was. 'Ik heb nooit beseft dat dat niet kon', legt de burgemeester uit.

'Ik hoorde dat pas toen het verhaal in de media verscheen. Ik kreeg toen een berichtje van een ambtenaar. Op het moment dat zij de brief verstuurde, was het ontslag al definitief. Wij hebben dat ook moeten checken bij de Kiesraad, de Provincie en een hoogleraar.'

Schoots is ontdaan door de gang van zaken. 'Dit had ik natuurlijk nooit verwacht. Ik heb ontslag genomen bij de Statenfractie, zodat ik me voor Elburg kon blijven inzetten. Blijkbaar houdt de wet geen rekening met mensen die op zo'n manier hun verantwoordelijkheid willen nemen.'

De afgelopen vijfenhalf jaar zat Schoots namens de VVD in de gemeenteraad van Elburg. 'Met veel plezier. Ik heb echt het idee dat we Elburg mooier maken, dat we dingen kunnen veranderen.'

Dat ze nu een fout gemaakt heeft, zit haar dwars. 'Ik ben normaal gesproken heel secuur in mijn werk, ik ben een control freak.'

'Niemand wist dit'

Rozendaal begrijpt de fout wel. 'Ik heb met andere burgemeesters en griffiers gesproken, niemand wist van het bestaan van deze regel.' Het is volgens hem ook ongebruikelijk dat een raadslid het ontslag terug wil draaien. 'Het staat ook niet op dezelfde plek in de Kieswet: de regels voor ontslag staan op een ander punt dan de regel dat een ontslag definitief is.'

Het maakt de situatie voor Schoots niet minder pijnlijk. 'Hier zit natuurlijk geen enkele politicus op te wachten.'

Schoots blijft betrokken

Fractievoorzitter Rick van Velthuysen baalt van de situatie. 'Ik heb er een flinke traan om gelaten, moet ik zeggen. Ik ben erdoor ontdaan', zegt hij. Van Velthuysen begrijpt de situatie, maar is het niet eens met de gang van zaken. 'De wet is de wet, natuurlijk. Die hebben we te volgen. Maar het is vooral vervelend voor Marga dat ze haar positie in Arnhem opgegeven heeft en nu nergens meer in de politiek zit.'

Van Velthuysen weet zeker Schoots te zullen gaan missen. 'Zij was de nuance die ik niet heb. Maar ze was ook vol passie voor Elburg. Wie zet haar politieke carrière op een zijspoor voor een kleine gemeente? Ik ken niemand met zoveel passie voor deze gemeente als Marga. Zij was de kurk waarop Elburg dreef.'

De fractievoorzitter verwacht dat Schoots wel betrokken blijft bij de partij. 'We bellen elkaar bijna dagelijks om te overleggen, dat zal nu niet veranderen.'

Wie haar opvolger wordt, is nog niet bekend. 'Maar ik hoop dat we net zo'n goede werkrelatie met elkaar kunnen opbouwen als ik de afgelopen vijfenhalf jaar met Marga heb gehad. Dat was echt uniek', zegt Van Velthuysen Schoots bevestigt dat ze zich zal blijven inzetten. 'Ik zal er altijd voor de Elburgers zijn. Maar de komende weken moet ik even rust pakken. Dit heeft me veel gedaan. Ik ben even helemaal leeg.'

