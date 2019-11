'Coffeeshop als shirtsponsor van voetbalclub volkomen legaal'

door Sven Strijbosch

De vraag is actueel na een onderzoek door Nieuwsuur. Dat programma ontdekte dat coffeeshops onder meer in Gelderland sponsor zijn van sportverenigingen. Zo lieten SV De Paasberg in Arnhem, een lager elftal van De Trekvogels in Nijmegen, FC Lienden en SV MEC '07 in Maurik zich in met coffeeshops.

Arnhem en Nijmegen tegenover elkaar

Burgemeester Marcouch stelde eerder tegenover Omroep Gelderland dat shirtsponsoring door coffeeshops een overtreding van de regels is. De Arnhemse vereniging De Paasberg brak daarop met een lokale coffeeshop als zichtbare sponsor.

De burgemeester van Nijmegen ziet het compleet anders. 'Ik ken de Arnhemse bepalingen niet, maar het onderscheid is heel subtiel. Op het moment dat je prijslijsten of kortingsacties aanprijst ga je over de schreef. Je mag geen reclame maken voor de producten, maar wel voor je zaak.'

En dus is een coffeeshop op het voetbalshirt of borden langs de velden geen enkel probleem.

Bekijk de reactie van burgemeester Hubert Bruls (de tekst gaat verder onder de video):

Gerechtelijke uitspraak duidelijk

De Reclame Code Commissie heeft nog geen uitspraken gedaan over de sponsoring door coffeeshops, maar de uitspraken van Bruls worden wel ondersteund door een gerechtelijke uitspraak uit 2010. Het Amsterdamse Gerechtshof oordeelde toen in een hoger beroep dat er pas een verbod geldt als de link met drugs wordt gelegd in reclame-uitingen.

'Een coffeeshop die reclame maakt voor zijn eigen coffeeshop overtreedt niet het verbod op reclamemaken voor softdrugs. Er mag echter geen aanduiding op staan die een relatie legt met cannabis', schreef advocaat Maurice Veldman op basis van die uitspraak.

Bruls grijpt dus niet in bij de Trekvogels, maar geeft wel aan dat hij het onwenselijk vindt. Zo zou bijvoorbeeld ondermijning op de loer liggen als clubs zich inlaten met coffeeshops. 'Je moet wel heel erg opletten dat je als club niet afhankelijk wordt van geld dat vanuit drugshandel tot stand komt. Wat erachter zit is natuurlijk hartstikke illegaal en crimineel, daar moet je niet mee verbonden willen zijn.'

