Cashen met groene stroom? Wijchen wil heft in eigen handen nemen

Door hoge zorgkosten en lage inkomsten van het Rijk verwacht Wijchen in 2020 een tekort van 800.000 euro. Om deels te besparen, voert het college een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 11,5 procent in. Zowel de oppositie als de coalitie is daar niet bepaald blij mee. Daarom kwam een aantal partijen zelf met een nieuw idee voor een extra geldpotje.

'Zonnepanelen bij een recreatieplas'

De Wijchense raad nam donderdag een motie aan van Kernachtig Wijchen, PvdA en D66 om een extra zakcentje te verdienen met het opwekken van groene energie. Volgens de partijen laat de gemeente momenteel te veel geld liggen bij marktpartijen als het gaat om verduurzaming. Op verzoek van de partijen onderzoekt het college nu de mogelijkheden.

‘We zijn te afhankelijk van het Rijk en onze inkomsten uit bedrijventerrein Bijsterhuizen drogen op’, stelt Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. ‘Er is veel gemeentegrond: denk aan bermen of recreatieplassen. Stel dat we die volleggen met zonnepanelen, dan kunnen we daar extra winst mee genereren.’

'Dit is geen overheidstaak'

Niet alle partijen stemden in met de motie. ‘We zijn geen energiebedrijf: dit is geen overheidstaak’, vindt Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA. ‘Er zijn bedrijven die zich hier jarenlang in specialiseren. De gemeente heeft het al zwaar genoeg, laat staan als je dan ook nog een onderneming start.’

Indieners van de motie willen dat de onderzoeksresultaten uiterlijk 1 juni 2020 gepresenteerd worden. Verder geven de partijen aan dat ze graag samenwerken met buurgemeente Druten. ‘Het lijkt me zeker het onderzoeken waard. Het past ook prima bij onze samenwerking met Wijchen’, laat fractievoorzitter Gerard Worm van Kernachtig Druten weten. ‘De vraag blijft natuurlijk wel: wie verdient hier het meest aan en wat is het risico voor de gemeenten?’

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier