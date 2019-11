Oppositie Doetinchem voelt zich niet gehoord in bezuinigingsdebat

De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen van in totaal negen miljoen euro. De OZB gaat met vijf procent omhoog, subsidies voor jeugdleden om te sporten worden verminderd en er wordt flink bezuinigd op het sociaal domein. De oppositiepartijen voelden zich totaal niet gehoord en volgens hen was alles al in beton gegoten.

'Ik houd een naar, wrang en zuur gevoel over na vanavond', zegt raadslid Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk. 'De uitslag was van tevoren al bekend. Ik had eigenlijk thuis op de bank kunnen blijven liggen', aldus Putman. Moties en amendementen die door de vijf oppositiepartijen werden ingediend haalden het geen van allen.



Zo werden een gratis ID-kaart voor lage inkomens, het verhogen van de Bijzondere Bijstand en een collectieve inkoop van energie voor minima door de coalitiepartijen van tafel geveegd. 'De muren waren gebouwd en de loopgraven lagen in de grond. Wij hebben geen enkele handreiking gevonden', vond Lokaal Belang Doetinchem.

Belangrijke beslissingen genomen

Volgens Jeroen Berends van het CDA zijn er belangrijke beslissingen genomen. 'De financiële situatie van Doetinchem is niet goed. Er zijn maatregelen nodig om dat weer op orde te krijgen.' Het CDA ziet de tegenstelling tussen de coalitie- en oppositiepartijen anders.



'De oppositie kiest ervoor om geld dat we extra krijgen vanuit Den Haag vanuit de 'septembercirculaire' direct uit te geven. Wij kiezen ervoor om het kalm aan te doen en te bouwen aan onze reserves. We willen eerst vet op de botten, zodat we niet volgend jaar hier weer staan.'

Dagkaart parkeren blijft gelijk

De 10.000 euro die wordt bezuinigd op het Seniorenontmoetingspunt bleef staan. Ook blijft het vooralsnog onzeker of het Seniorenontmoetingspunt op de huidige locatie kan blijven. De wethouder kon wel toezeggen dat hij in gesprek blijft om te kijken naar creatieve oplossingen en alternatieven.



Het enige plan dat wel door een meerderheid werd gesteund is het niet verhogen van het parkeertarief voor een dagkaart. In plaats van 4,50 euro blijft dit 4,00 euro.