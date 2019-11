Raad besluit over begroting van Montferland

Wethouder Ruth Mijnen kreeg van de raad de taak mee om te onderzoeken of een private partij de exploitatie wil overnemen tegen een gemeentelijke bijdrage van 153.000 euro per jaar, waarbij inmiddels meerdere belangstellenden zich hebben gemeld. 'Die handschoen wil ik oppakken', aldus de wethouder, die tot 1 juli de tijd krijgt voor de inventarisatie. 'Het is wel onder enorme tijdsdruk, maar ik wil dat doen.' PvdA, Fractie Mos en Lijst Groot Montferland wilden daarnaast het schoolzwemmen behouden, maar vonden geen meerderheid.



Sluiting gemeentepunt 's-Heerenberg

CDA, VVD en D66 dienden een amendement in om de gemeentelocatie in Gouden Handen per 1 juli 2020 te sluiten. 'Als wij dit weghalen, voelt een groot gedeelte van 's-Heerenberg zich in de rug gestoken', aldus Lijst Groot Montferland-raadslid Henk Groote, die Lokaal Belang aan zijn zijde vond. 'Als we dit doorzetten zal dat de eenheid in onze gemeente niet bevorderen', aldus Jan van Halteren van Lokaal Belang Montferland, die onder meer wees op de vestiging van het gemeentehuis en het politiebureau in Didam. Uiteindelijk werd het amendement na een hoofdelijke stemming aangenomen, met toevoeging dat een servicepunt op momenten beschikbaar blijft.



Procesbegeleider voor welzijnsorganisaties

Het college hoopt vanaf 2022 een besparing van 260.000 euro te realiseren door een betere samenwerking tussen welzijnsorganisatie Welcom, de bibliotheken en de muziekscholen. 'Het is niet simpel het bij elkaar voegen van voorzieningen', aldus PvdA-fractievoorzitter Els Rutting, die waarschuwde dat de exploitatie van het nieuwe Dorpshuis in Braamt in gevaar zou kunnen komen door het vertrek van de welzijnsorganisatie uit het gebouw. Besloten is om een procesbegeleider aan te stellen voor het verdere traject.



Onderzoek in sociaal domein

De PvdA, Fractie Mos en Lijst Groot Montferland stemden als enige partijen tegen de bezuinigingen op het sociaal domein. Wel riep VVD-raadslid Karin Reesing op tot het nauwlettend in de gaten houden van de gevolgen hiervan. De PvdA wees met name op de gevolgen voor de wasvoorziening en hoopte de bezuiniging hierop te halveren naar structureel 300.000 euro, maar vond hier niet voldoende medestanders voor. Wethouder Wim Sinderdinck ging mee in de roep tot het controleren van de effecten, maar vond een klanttevredenheidsonderzoek per kwartaal een stap te ver. 'Dan schieten wij onszelf in de voet.'



Kunstgras voor Sprinkhanen en 't Peeske

Voetbalverenigingen Sprinkhanen (300.000 euro) uit Nieuw-Dijk en 't Peeske (200.000 euro) uit Beek krijgen van Montferland een eenmalig bedrag voor de aanleg van een kunstgrasveld. Vanuit een eerdere reservering was budget beschikbaar, maar dit had nog niet tot een aanvraag geleid waarna het geld anders werd ingezet. De vijf ton is tot september 2020 beschikbaar.



Vogelkastjes in Montferland

Om het groeiende probleem van de eikenprocessierups te bestrijden in besloten om een publieksactie te starten en vogelnestkasten te gaan uitdelen onder inwoners. De gemeente hangt ook in eigen beheer kasten op in gemeentelijke bomen. Montferland stelt hiervoor een jaarlijks budget van 10.000 euro ter beschikking voor de komende drie jaar.