Raad Winterswijk: regie stikstofcrisis ligt niet bij ons

Een motie van CDA en Voor Winterswijk (VW) om met een brief de gedwongen sluiting van boerenbedrijven te bestrijden heeft het donderdagavond niet gehaald. De partijen wilden het Winterswijkse college een brief laten schrijven naar Arnhem en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

'Het is gewoon een poppenkast', zegt agrariër Alfred Scholten. 'We hadden dit wel een beetje aan zien komen.' De boeren haalden wederom hun trekkers uit de schuur en togen deze keer naar het gemeentehuis van Winterswijk.

Vier Natura 2000-gebieden

Winterswijk kenmerkt zich door de diverse natuur. De gemeente heeft zelfs vier Natura 2000-gebieden. Agrariërs maken zich hierdoor zorgen over hun toekomst.

Volgens CDA-fractievoorzitter Wim Wassink is het juist nu nodig dat er een brief gestuurd wordt, omdat er de komende tijd belangrijke gesprekken worden gevoerd over het oplossen van de stikstofcrisis. De meeste andere raadsfracties waren het echter niet met hem eens.

Broedende kip niet storen

Ubel Zuiderveld van de PvdA zegt: 'Het is gevaarlijk om het nu naar je toe te trekken, want we gaan hier niet over.' Hij wil de provincies en het kabinet de tijd geven en pas daarna is de gemeente aan zet. 'Zoals iedereen op en naast het erf weet: een broedende kip moet je niet storen.'

Volgens Loes ten Dolle van D66 is het geen taak van de gemeente Winterswijk om dit nu te doen. 'Je houdt boeren een worst voor', zegt zij.

De VVD was eerder mede-indiener van de motie, maar trok zich terug. 'Wij willen onze excuses maken naar de boeren, want we hebben ze voor de gek gehouden', zegt Gert-Jan te Gronde. 'Wij gaan hier helemaal niet over en de motie is teveel voor de bühne.' Hij voegt eraan toe: 'Als er provinciaal en landelijk beleid is, dan gaan we hier mee aan de slag, want we laten onze boeren niet stikken.'

WCL stuurt brief naar provincie

Alfred Scholten zit ook in de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL). 'We hebben maandagavond een vergadering en we gaan via deze stichting een brief naar gedeputeerde Peter Drenth sturen. We zitten hier met die vier Natura 2000-gebieden echt in een bijzondere situatie.' Scholten zegt dat WCL breed gedragen wordt en aanzien heeft en hoopt op deze manier iets voor elkaar te krijgen.

