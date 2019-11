Geen aangifte in Kleiputsoap, actiegroep wil meepraten

Actiegroep Behoud Kleiput gaat voorlopig geen aangifte doen tegen de gemeente Winterswijk. Dat zegt woordvoerder Marvin van der Gaag na een debat in de gemeenteraad over de kwestie. 'Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart en ik hoop dat we daarbij betrokken worden.

door Melanie Lokate

'Wij willen graag met de gemeente in gesprek komen en daarom lijkt het ons nu niet verstandig om aangifte doen', zegt Van der Gaag. 'Ik weet ook niet of het nu in de situatie iets toevoegt. Ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in het onderzoek.'

200 vrachtauto's grond zonder PFAS-goedkeuring

Gisteren werd bekend dat er 2000 kuub grond, dat zijn 200 vrachtwagens vol, niet PFAS-gekeurde grond in de put gestort is. Dit mag niet. Toezichthouder Waterschap Rijn en IJssel gaf gisteren aan dat het om een menselijke fout gaat en dat de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt ingeschakeld.

Zie ook: 2000 kuub mogelijk vervuilde grond in kleiput, tot grote spijt van Winterswijk

Te veel vertrouwd op waterschap

D66 vroeg daarop een debat aan. Tijdens het debat legde wethouder Inge Klein Gunnewiek uit hoe het proces gelopen is. 'We weten nu nog niet wat de consequenties zijn, we wachten het advies van de inspectie af.'

Op de vragen van de raadsleden of de wethouder ook zelf fouten gemaakt heeft, antwoordde ze: 'We hebben misschien te veel vertrouwd op het waterschap, maar we pakken de verantwoordelijkheid nu samen op.'

Werkzaamheden liggen stil

De gemeente heeft de werkzaamheden bij de kleiput gisteren per direct helemaal stilgelegd. 'Maar het is voor ons wel de vraag: wanneer gaan ze weer verder, is dat volgende week, duurt het langer? Het is goed dat de wethouder uitspreekt haar verantwoording er in te nemen', voegt Van der Gaag toe.

De actiegroep voert al een tijd actie omdat ze tegen het verondiepen van de kleiput zijn. De gemeente Winterswijk wil natuurontwikkeling een kans geven en daarom maakt ze de waterplas minder diep.

Wethouder boos

Wethouder Klein Gunnewiek voegde aan haar verhaal nog toe het niet te kunnen waarderen wat er op social media allemaal gezegd wordt. 'Het maakt me zeer boos als ik zie hoe onze ambtenaren op de sociale media worden weggezet. Zo doen wij dat niet.'

De wethouder kreeg hierover bijval van onder andere de Partij van de Arbeid en het CDA. 'Laten we hier als raad met z'n allen alert op zijn', aldus CDA'er Wim Wassink.