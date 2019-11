Wethouder Oldebroek onderzoekt of bloemperken kunnen blijven

'Laat de biodiversiteit niet verdwijnen uit Oldebroek.' Verschillende raadsfracties deden donderdagavond die oproep aan het college, tijdens de bespreking van de begroting voor de komende jaren. Het college wil alle bloemperken in de gemeente vervangen door gras, in de hoop daarmee veel geld te besparen. De gemeenteraad nam daarom een motie aan, om de biodiversiteit in stand te houden.

In de begroting van de gemeente Oldebroek is te lezen dat veel bezuinigingen nodig zijn om op lange termijn geen tekorten te krijgen. In het uitgebreide overzicht met bezuinigingen is ook het 'groenonderhoud' terug te vinden. Door vanaf 2022 alle perken te vervangen door gras, hoopt het college vanaf dat jaar 150.000 euro per jaar te besparen.

'We vinden dat wij als gemeente wel moeten nadenken over de biodiversiteit', sprak ChristenUnie-fractievoorzitter Engbert-Jan Ruitenberg tijdens de vergadering. 'Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door niet elke grasmat wekelijks te maaien.'

'Burgers in dorpen zorgen voor de perken'

Jacco Evink van Algemeen Belang Oldebroek wees naar verschillende burgerinitiatieven in de gemeente. 'In verschillende dorpskernen hebben burgers de zorg voor de perken op zich genomen. Dat levert prachtige perken op. Het zou mooi zijn als we dat met elkaar meer kunnen stimuleren. Het scheelt nog steeds in de kosten, maar we houden wel de biodiversiteit in stand.'

De gemeenteraad nam daarom een motie aan, om biodiversiteit een prominente plek te geven in het gemeentelijk groen. Wethouder Bob Bergkamp was blij met de motie, al zag hij wel een probleem. 'Ik wil graag de bloemperken in stand houden, of in elk geval zorgen voor genoeg biodiversiteit in de bermen, maar dat betekent wel dat we die 150.000 euro ergens anders vandaan moeten halen. Daar gaan we dus nog naar kijken', sprak hij.

Uiteindelijk stemde alleen de VVD niet in met de motie.

