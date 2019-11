Basisschool De Wereldweide in Wezep krijgt zes ton om gebouw te renoveren

door Rik Kapitein

Het pand van de Wereldweide is gebouwd in 1968. De afgelopen jaren is er te weinig onderhoud gepleegd. Hoewel er slechts 40 leerlingen op de school zitten, wil Oldebroek hier toch in investeren.

De Wereldweide is de enige openbare basisschool in de gemeente, en voor de diversiteit in het schoolaanbod wil Oldebroek de school graag behouden. Mocht de Wereldweide in de komende jaren toch moeten sluiten, dan krijgt Oldebroek een deel van de investering terug.

De overkoepelende scholenstichting Proo zal zelf zo'n 50.000 euro bijdragen aan de verbouwing. Daarnaast wil het Leger des Heils Oldebroek de komende drie jaar graag een deel van het gebouw huren.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier