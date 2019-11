'Vet op de botten' in Maasdriel om 6,7 miljoen schade op te vangen

De boete heeft volgens de wethouder wel een 'grote impact op de financiële reserves.' Toch wordt er in de raad weinig over de 'giga-tegenvaller' gesproken. In december wil De Vreede samen met de raad kijken hoe ze het potje weer aangevuld krijgen. Voor nu moet de burger het daarmee doen. Zowel de partijen in de raad als het college kiezen ervoor het bij de begroting te hebben over de onderwerpen die op de planning stonden en het gevoelige onderwerp te bewaren tot de raad die gepland staat op 12 december. De boete brengt de gemeente niet in de problemen.

Scherpe woorden

De enige scherpe woorden die vielen werden besteed aan de onderlinge verhoudingen. Zo is de VVD boos: zij voelt zich buitengesloten door het college. 'Er wordt niet naar ons geluisterd.' De moties die het VVD tijdens de raad indiende, werden in eerste instantie nauwelijks gesteund door de andere partijen.

In een reactie is wethouder De Vreede streng: 'Wij luisteren naar alle inbreng van uw raad.' Hij noemt projecten zoals het ondernemersloket en krachtige kernen als voorbeeld. Ook bij PvdA/GroenLinks was er kritiek richting het college. In hun algemene beschouwing spreekt zij van 'vriendjespolitiek' en constateerde ze dat er 'opvallend veel' vertrouwelijke dossiers zijn.

Ondanks deze opmerkingen werd er tijdens de raad regelmatig gelachen. Bij het indienen van de moties werden uiteindelijk ook van de VVD een aantal moties gesteund.

Avri en het paddenstoelenpact

Tijdens het bespreken van de begroting bepaalt een gemeente haar koers. In Maasdriel zijn er een aantal onderwerpen waar de partijen het over eens zijn. Het college krijgt van de raad onder andere de opdracht te letten op krachtige kernen, het nieuwe afvalscheidingssysteem van de Avri, een mogelijk nieuw bedrijventerrein en het voortzetten van het paddenstoelenpact om de sector sterk te houden. Voor deze onderwerpen werden meerdere moties aangenomen.