VIDEO | Dit is de moderne manier van opereren

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Alle zeven operatiekamers hebben drie grote beeldschermen, die naadloos zijn verwerkt in de wand. Dankzij deze schermen heeft de chirurg duidelijk zicht op de beelden tijdens een operatie. De chirurg bepaalt per scherm wat daarop getoond wordt.

Infecties zijn onze grootste vijand, dus is alles er hier op gericht bacteriën buiten de deur te houden Koen Defoort, orthopedisch chirurg

De compleet naadloze wanden zijn heel bijzonder, zegt orthopedisch chirurg Koen Defoort. 'Zeker in ons ziekenhuis, waar veel met implantaten gewerkt wordt, zijn infecties onze grootste vijand.'

Bacteriën krijgen (bijna) geen kans

'In deze hypermoderne OK is alles erop gericht om de kans dat bacteriën zich er nestelen zo klein mogelijk te maken. Met als meest bijzondere vernieuwing de compleet naadloze wanden, die zijn bewerkt met een speciale laag waar bacteriën zich niet aan kunnen hechten.'

Met één van de schermen kan het OK-team alles bedienen: van temperatuur tot licht en het tonen van röntgenfoto's. Zo is bijvoorbeeld ook te zien hoe lang het nog duurt voordat het botcement is uitgehard.

Ook kleur is aan te passen

Er zijn nog meer vernieuwingen in de operatiekamers. Zo verandert de kleur van het licht gedurende de dag mee met het daglicht buiten. 'Dat zorgt voor een beter bioritme van iedereen in de OK', zegt Defoort. Ook is de kleur van de verlichting in de OK’s aan te passen. Voor sommige ingrepen is bijvoorbeeld groen licht of blauw licht handig vanwege het contrast.

De operatiekamers zijn al enkele weken in gebruik, maar werden vandaag feestelijk in gebruik genomen, net als de complete nieuwbouw.

Zie ook: