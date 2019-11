De Graafschap fit voor 'lastig duel' in Helmond

De Graafschap is nog steeds ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie en gaat samen met Cambuur aan de leiding in de competitie. De Superboeren speelden al wel bijna de helft (zes van de dertien) wedstrijden gelijk, met name omdat het zelf niet goed genoeg omgaat met de kansen.

'Lastig duel'

De Graafschap is het aan zijn stand verplicht om te winnen bij Helmond Sport, maar volgens trainer Mike Snoei gaat dat niet zomaar. 'Het wordt lastig, Helmond is een compact spelende ploeg die het ons moeilijk kan gaan maken door de kleine ruimtes. Wij moeten daar doorheen gaan voetballen.'

Aanvaller Mohamed Hamdaoui, met vijf doelpunten clubtopscorer, is het eens met Snoei. 'Zij spelen thuis op kunstgras, dat is ook gezeik allemaal', is Hamdaoui duidelijk over de ondergrond. 'Aan ons de taak om gewoon te winnen. Als we op voorsprong komen, sluiten we de wedstrijd vaak goed af. Dat moeten we vaker doen, de trekker meer overhalen.'

Foto: Omroep Gelderland

Ralf Seuntjens moet voor de doelpunten zorgen bij De Graafschap

'Makkelijker scoren'

De Graafschap speelde dit seizoen al drie wedstrijden met 0-0 gelijk en trainer Snoei wil dat snel anders zien. 'We hebben de minste goals tegen, verdedigen doen we hartstikke goed, maar we moeten nu wel makkelijker gaan scoren.'

Daarbij eist de Didammer met Rotterdamse roots ook meer van zijn verdedigers. 'Ik zou graag meer effectiviteit willen zien bij mijn back, Tutuarima en Owusu (foto onder, red.). Zij kunnen nog veel beter. Owusu moet meer gaan scoren, nog belangrijker worden, want hij is gewoon een eredivisiewaardige back.'

Foto: Omroep Gelderland

'Iedereen wil van ons winnen'

Nu De Graafschap weer gedeeltelijk aan kop gaat, merkt Snoei dat tegenstanders meer gebrand zijn op resultaat. 'Iedereen wil nu van ons winnen, nu we bovenaan staan samen met Cambuur', aldus de trainer, die kan beschikken over een fitte selectie in aanloop naar Helmond-uit.

Hamdaoui en Ralf Seuntjens kampten vorige week nog met lichte klachten, maar zijn op de volledige weg terug. 'Ze hebben nu gedeeltelijk stappen gemaakt', zegt Snoei. 'Dat kunnen we ook niet forceren.'

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Breinburg, Vet, Van den Boomen; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.