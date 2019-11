Van Krampus tot Zwarte Klaas: Sint-tentoonstelling zet Piet-discussie in perspectief

De Zwarte Pieten-discussie woedt alweer volop, maar dat zag de gemeente Apeldoorn wel aankomen. Daarom opent vrijdag een tentoonstelling over het Sinterklaasfeest in de CODA Bibliotheek. 'We willen hier een plek geven aan de dialoog.'

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zorgt nu alweer voor de nodige discussie over Zwarte Piet, want voor het eerst lopen er louter roetveegpieten mee. Donderdag diende er een rechtszaak tegen de evenementenvergunning. Tegenstanders van de roetveegpiet overhandigden in Apeldoorn een petitie met bijna 9.000 handtekeningen vóór Zwarte Piet.

Maar toen de gemeente Apeldoorn aan het CODA vroeg of ze de pop-up tentoonstelling 'Wie komt er alle jaren? Tussen Bisschop en Boeman' wilden huisvesten, waren ze daar meteen enthousiast.

'In bibliotheek je mening toetsen'

'Tegenwoordig komt het Sinterklaasfeest met deze discussie. Juist de bibliotheek geeft ruimte om je mening te toetsen en misschien wel te herzien', vertelt projectleider Sandra Rorije. 'We hopen op meer respect voor elkaars mening: er is geen goed of fout.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Sandra Rorije (de tekst gaat verder onder het fragment):

De tentoonstelling is samengesteld door Stichting Marges, die bestaat uit een handjevol wetenschappers met verschillende disciplines, en was in 2016 voor het eerst te zien in Maassluis toen daar de landelijke intocht was. 'De tentoonstelling geeft geen antwoord op de Zwarte Piet-discussie, maar we willen de discussie op een gezond niveau brengen door kennis aan te reiken in plaats van dat iedereen in drogredeneringen blijft hangen', zegt initiatiefnemer Eelco Kramer.

Van Krampus tot Zwarte Klaas

De tentoonstelling vertelt onder meer over Krampus, die in de Alpenregio nog altijd samen met Sinterklaas komt, en over Zwarte Klazen, één van de vele verschijningsvormen van Sinterklaas van eeuwen geleden. 'Zwarte Piet heeft geen eenduidige oorsprong, maar is een versmelting van archetypes, van de Zwarte Klaas tot de Moorse helper van onderwijzer Jan Schenkman. We hebben vaak gehad dat mensen met een sterke mening hier binnenkwamen, maar na de tentoonstelling toch genuanceerder dachten. Dat is wat we willen.'