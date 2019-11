Leerlingen Arnhems Montessori College leren 'mensenhandel' herkennen

door Huibert Veth

Scholieren uit twee vmbo-klassen gaan zich verdiepen in het onderwerp 'mensenhandel', waar deze vorm van criminaliteit onder valt. Op een speciaal daarvoor gemaakt Instagram-account plaatsen zij video's of fotoseries. Donderdagmiddag was de start, verzorgd door Moviera. Deze organisatie is gespecialiseerd in dit thema.

Hacker

Daders benaderen hun slachtoffers vaak via internet. Daar zoeken zij manieren om hen onder druk te zetten, bijvoorbeeld door te dreigen met geweld of het openbaar maken van kwetsbare informatie.

Het project zal daarom half december worden afgesloten door een hacker, die uitlegt hoe dat werkt.

'Maakt levens kapot'

Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de kinderen toe via een videoboodschap. Mensenhandel maakt levens volgens hem kapot. 'Jongeren zijn extra kwetsbaar voor deze vorm van uitbuiting. Daarom is het zo belangrijk dat leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren van criminele uitbuiting. Het herkennen van mensenhandel is de eerste stap in het voorkomen van slachtoffers.'

Bekijk hier de videoboodschap van burgemeester Ahmed Marcouch:

