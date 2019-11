Opnieuw gesteggel over berekeningen verkeersdrukte Wageningen

Volgens hen is een nieuwe weg helemaal niet nodig. Bestaande wegen kunnen - na aanpassingen - de verkeersdrukte prima aan, stellen ze. In een brief aan de Gedeputeerde Staten sommen ze hun kritiekpunten op.

Kritiek: 'cijfers kunstmatig opgeschroefd'

De groep aanwonenden, van wie sommigen ook betrokken zijn bij actiegroep Campusroute Nee!, stelt dat de verkeersdrukte in de provinciecijfers 'kunstmatig opgeschroefd' wordt. Bovendien zouden verkeersmodellen op de verkeerde manier gebruikt zijn. Op die manier pakken de verkeerscijfers hoog uit, waardoor de aanleg van een nieuwe weg achter hun huizen aannemelijker wordt, denken ze.

In een reactie laat een woordvoerder van de provincie weten dat het model 'goed' is. Ze geeft aan graag met de aanwonenden in gesprek te willen over hun kritiekpunten. 'Want we hebben niets te verbergen en willen graag uitleg geven over het model en hun opmerkingen bespreken. We zullen daartoe contact met ze opnemen.'

Overigens heeft de provincie al meerdere keren een gesprek met de briefschrijvers aangeboden. 'Dit gesprek is twee keer afgehouden', zegt de woordvoerder. 'We betreuren dit zeer.'

Cijfers cruciaal

De provincie Gelderland is, onder de naam Beter Bereikbaar Wageningen, meerdere opties aan het uitwerken om de verkeersopstoppingen in het noorden van de stad op te lossen. Daarbij zijn de cijfers over de te verwachten verkeersdrukte van cruciaal belang. Want als het verkeer bij de Universiteit Wageningen de komende jaren erg toeneemt, lijkt een nieuwe weg (de Campusroute) noodzakelijk.

Overzicht varianten Beter Bereikbaar Wageningen. Foto: Provincie Gelderland

Maar is er een beperkte toename? Dan kunnen bestaande wegen (gele lijn) misschien het beste 'opgewaardeerd' worden. Bij die laatste optie komt er geen Campusroute door het Binnenveld. Dat betekent dat de natuur rondom de universiteitscampus gespaard blijft. Het dassenbos hoeft dan niet te verdwijnen en ook de wandel- en fietsroutes blijven.

Verkeersmodel bijstellen

Eind september gaf de provincie aan dat er een fout is gemaakt bij de invoer van cijfers over verkeersdrukte. Maar opvallend genoeg: waar de actiegroep meent dat de cijfers te hoog zijn, denkt de provincie juist dat de verkeerscijfers tot nu toe te laag zijn. De prognose moet volgens ambtenaren naar boven worden bijgesteld.

De gegevens worden nu opnieuw ingevoerd. Op basis daarvan worden alle zeven opties voor een beter bereikbaar Wageningen opnieuw onderzocht voor hun effecten op het milieu. In hoeverre de kritiekpunten uit de brief daarin worden meegenomen, is niet duidelijk.

