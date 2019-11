Bruls na reeks branden Westkanaaldijk: 'Nieuw wapen in strijd tussen criminelen'

door Sven Strijbosch

In een jaar tijd was het meer dan vijf keer raak met branden bij sloopbedrijven en autohandelaren. 'Een heleboel van de branden hebben een duistere achtergrond. De brand van afgelopen woensdag voegt zich bij een treurig rijtje', benadrukt Bruls.

Bekijk de reactie van burgemeester Hubert Bruls (tekst loopt verder onder video):

Afgelopen woensdag woedde er brand in een pand van Prince Trucks aan de Metaalweg, net over de Nijmeegse gemeentegrens in Weurt (gemeente Beuningen). Of het om brandstichting gaat moet politieonderzoek uitwijzen, maar daar lijkt het wel op.

De eigenaar vermoedt brandstichting; er is volgens hem een molotovcocktail naar binnen gegooid. De politie spreekt van een explosie in het pand. In september werd er ook al brand gesticht bij de eigenaar, toen bij zijn pand aan de Rouwenboschweg.

Aanpak met nauwe samenwerking

Het industrieterrein ligt al lange tijd onder een vergrootglas en heeft een negatief, crimineel imago. Bruls benadrukt dat er wel degelijk stappen zijn gezet de afgelopen jaren: 'Wat we precies doen hou ik liever vertrouwelijk, maar er zijn hennepplantages opgerold en onze aanpak heeft tot een aantal extra onderzoeken geleid. Er zijn mensen tegen de lamp gelopen als het gaat om drugshandel of het witwassen van fout geld.'

Binnen de aanpak wordt er door de gemeenten samengewerkt met de politie, justitie en de Belastingdienst. In april is er bij een grootschalig onderzoek op initiatief van de gemeente wiet, drugsafval en illegale bewoning aangetroffen op het industrieterrein. En december vorig jaar bracht een grote brand vijf wietkwekerijen aan het licht. Die waren ondergebracht in trailers.

Geen extra maatregelen

Bruls wil het onderzoek naar de brand van afgelopen woensdag afwachten. 'De branden zijn ernstig, maar moeten als zodanig worden onderzocht. Dat doet niets af aan onze aanpak. Wij gaan gewoon verder om het die boeven zo moeilijk mogelijk te maken', besluit hij. Nieuwe maatregelen zijn volgens de burgemeester dan ook niet nodig.

