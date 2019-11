Een hapje eendenkroos? Einde dreigt voor 'voedsel van de toekomst'

Eenden weten het intuïtief al: eendenkroos is gezond. Jurriaan Mes van de Wageningen Universiteit onderschrijft dat: 'In Azië is het al heel gebruikelijk, daar kan je het ook op de markt kopen. In Amerika brengen ze het nu op de markt, dus ik zou niet weten waarom dat niet in Europa zou kunnen.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Groeit als kool

Daarom begonnen ze in Lingewaard in 2016 met een proef om eendenkroos - ook wel waterlinzen genoemd - te kweken. Het groene plantje lijkt erg op spinazie en is volgens Mes minstens zo voedzaam.

Bovendien groeit het sneller dan kool: elke drie dagen verdubbelt het plantje zich. En omdat het erg duurzaam verbouwd kan worden - een goede bouwstof is bijvoorbeeld stikstof - noemt Mes het wel 'de voeding van de toekomst.'

Subsidie

Bij ABC Kroos kunnen ze de hoogwaardige eiwitten uit de linzen halen voor verwerking in bijvoorbeeld vegaburgers. Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar op dit moment is er nog subsidie nodig van de provincie Gelderland.

Want zolang het plantje niet op grote schaal gekweekt wordt, is het voor kwekers niet rendabel om erin te stappen. Rendabel wordt het pas als de Europese Commissie toestemming geeft om het spul te verkopen voor menselijke consumptie.

Wachten op goedkeuring uit Brussel

En daarvoor hebben de betrokkenen het afgelopen jaar allerlei proeven gedaan. Zo werd het bloed getest van mensen die het spul aten. Die proeven worden zijn het afgelopen jaar door Brussel nagekeken. Pas na goedkeuring komt de provincie Gelderland over de brug met het tweede deel van ruim 7 ton subsidie die is toegezegd.

Eigenlijk moest er dit najaar al duidelijkheid zijn, maar in Brussel is vertraging opgetreden. Daarom hebben de betrokkenen uitstel gekregen tot 31 december dit jaar. Maar ook dat gaan ze niet halen in Brussel. En daarmee dreigt het tweede deel subsidie er niet meer te komen.

'Doodsteek'

Zonde, zo vinden betrokkenen. 'Dat zou de doodsteek zijn voor dit project', zegt kweker Hans Roelofs. Hans Derksen van ABC Kroos: 'Als je nu stopt is de eerder geïnvesteerde subsidie ook voor niets geweest. Dat is het kind met het badwater weggooien.'

Maar gedeputeerde Christianne van der Wal van de provincie Gelderland vindt dat te voorbarig. 'Het is nu nog geen 31 december. Rond die tijd zullen we op basis van de dan beschikbare gegevens een afweging maken.' Ze voegt daaraan toe dat de eisen van de provincie altijd duidelijk zijn geweest.

Kansen

Zij dringt er via haar 'provinciale ingangen in Brussel' wel op aan dat de EU tijdig een besluit neemt. Want zo zegt zij: 'Natuurlijk biedt dit project kansen voor het Gelderse bedrijfsleven. Het gaat immers om een mogelijk nieuw product dat een grote bijdrage kan leveren om onze voeding te verduurzamen.'