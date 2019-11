Zaak Arnhemse terreurgroep in april behandeld

De zaak tegen de zes Arnhemse terreurverdachten wordt in april 2020 behandeld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn alle verhoren en onderzoeken dan afgerond en kan de behandeling starten. Voor het proces zijn elf dagen uitgetrokken. De mannen blijven de komende maanden in de cel.

Dat bleek tijdens een zitting donderdag waarin de voortgang van de rechtszaak werd besproken. Nadeem S. en Nabil B., twee van de zes verdachten, kwamen naar de beveiligde rechtbank in Rotterdam om hun zaak bij te wonen.

'Ik heb niets te verliezen, ik ga uitgebreid verklaren.'

De zes mannen uit Arnhem en omgeving zitten vast op verdenking van het plannen van een aanslag ergens in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat door de inzet van infiltranten die aanslag is voorkomen.

Eind september 2018 werden de mannen bij een grote politieactie opgepakt. Sinds die tijd zitten ze vast. De politie infiltreerde in de groep en leverde daarbij onklaar gemaakte wapens. Daarbij maakte de politie ook gesprek- en video-opnames waarop te zien is dat een aantal verdachten de wapens in handen heeft.

'Ik ben onschuldig.' Dat zei S. toen hij het woord kreeg donderdag. Volgens hem was hij niet bij de plannen betrokken, maar met andere zaken bezig zoals zijn huwelijk. Ook vertelde hij de rechters dat hij vanaf dag één een verklaring af heeft willen leggen, maar werd hem dat ontraden. Nu staat er een verhoor gepland. 'Ik zit inmiddels 13 maanden vast. Ik heb niets te verliezen en ik ga uitgebreid verklaren.'

Verzoek om vrijlating afgewezen

Zijn nieuwe advocaat Ozdemir vroeg donderdag om zijn cliënt voorlopig vrij te laten. De advocaat stelt dat er nauwelijks bewijs in het dossier zit om S. lang vast te houden. Zo was hij niet in het vakantiehuisje in Weert, waar de wapens werden verstrekt aan vier verdachten en daarnaast zou het OM zijn betrokkenheid vooral baseren op uitspraken van de hoofdverdachte in de zaak.

Volgens de officier van justitie toont de raadsman 'een weinig realistisch beeld van het dossier'. Waarop hij verschillende punten uit het dossier aanstipt. De rechters vinden dat er, net als tijdens eerdere zittingen, genoeg bezwaren zijn tegen de vrijlating en wezen het verzoek van de advocaat af.

De komende maanden worden er onderzoek gedaan in het Pieter Baan Centrum naar de geestelijke gesteldheid van de verdachten. Daarnaast worden nog verschillende getuigen gehoord. Tot die tijd blijven de zes vastzitten.