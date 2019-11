Streekproducten op burgemeestersontbijt

'Ze zeggen weleens dat ontbijten het allerbelangrijkste eetmoment van de dag is', aldus burgemeester Otwin van Dijk. 'Als je een goed ontbijt hebt, dan kom je de hele dag lekker gezond door.' De leerlingen zijn wisselend enthousiast over het nut van ontbijten. 'Ik vind het best belangrijk', aldus Lieke Wentink. 'Dan maak je een goede start van de dag en ben je meteen weer blij. Dan heb je ook geen honger tot 10.00 uur.' Job Rijnberk kijkt daar anders naar: 'Ik vind het zelf niet zo belangrijk. Het is meer iets van 'even een boterham eten' en dan moet ik naar school.'



De gemeente zette dit jaar in op streekproducten, om aan de scholieren te laten zien dat een gezond ontbijt niet per se uit de supermarkt hoeft te komen. 'Ik denk dat dit een stimulans kan zijn, ook richting andere schoolontbijtjes', stelt boerin Ingrid Steverink, die op het gemeentehuis uit kwam leggen waar het graan van het brood vandaan kwam. 'Ga eens gewoon kijken wat de bakkers in de buurt van lokale producten maken. Pas het aan op een stukje educatie van de school." De leerlingen zaten wel op één lijn omtrent de streekproducten. Lieke: 'Bij de supermarkt is het denk ik wel iets minder lekker.'