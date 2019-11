Zelf een vuurwerkvrije zone aanvragen? Het kan in Oost Gelre

Inwoners van Oost Gelre die met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken kunnen een gratis bord krijgen van de gemeente om een vrijwillig vuurwerkvrij gebied te markeren. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren ziet burgemeester Annette Bronsvoort geen aanleiding om vuurwerk te verbieden in de hele gemeente of delen daarvan. ‘Het doel van deze actie is dat je rekening houdt met anderen’, zegt de burgemeester. ‘Volgens mij leven we nog in een gemeente waar we elkaar kunnen aanspreken op gedrag. Dat is ook de kracht van een vrijwillige vuurwerkvrije zone’, aldus Bronsvoort.



Volgens de burgemeester is er relatief weinig vuurwerkschade en ruimen de meeste mensen hun vuurwerkafval zelf op en komen er weinig klachten binnen. ‘Natuurlijk volg ik de landelijke ontwikkelingen hierin. En als dit tot maatregelen leidt voeren we die door. Maar op dit moment ben ik ervan overtuigd dat de inwoners het samen prima kunnen oplossen’, zegt Bronsvoort. ‘Daarom ben ik ook best enthousiast over het idee van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Het initiatief maar ook de uitvoering ligt bij de buurt zelf.’

Zelfgemaakte borden

Oost Gelre ondersteunt de initiatieven met borden die de buurt of wijk zelf neerzet en weer verwijdert. Op de borden staat een tekst die duidelijk maakt dat het om een vrijwillige vuurwerkvrijezone gaat. Buurtbewoners moeten zelf een vrijwillige vuurwerkvrijezone aanvragen bij de gemeente via een online aanvraagformulier. ‘Het initiatief hoeft niet alleen van een straat of wijk te komen. Het kan ook de omgeving van een dierenpark of zorgcentrum zijn’, zegt Bronsvoort.