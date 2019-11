Vier potentiële donoren voor Stanley die wanhopig wacht op een nieuwe nier

Stanley heeft al een lange geschiedenis in het ziekenhuis. Hij kreeg al eerder een nieuw hart en een jaar geleden ook een nieuwe nier. Even kon hij proeven van de vrijheid, na vijf jaar lang dialyseren. Maar de vreugde was van korte duur, want de nier werd afgestoten. Nu ligt hij wederom drie keer per week aan de kunstnier om in leven te blijven.

'Ik heb je nodig...'

Stanley is vader van vier kinderen. Het verhaal van zijn jongste dochter Norah (13) was voor veel mensen een reden om Stanley een nier aan te bieden. 'Ik ben gewoon zo bang, het is zo onvoorspelbaar. Ik heb je nodig...'

Norah hoopt op een langer leven voor haar vader en verlangt ernaar om meer dingen te kunnen doen met hem. Daarvoor heeft Stanley wel een nieuwe nier nodig.

Zijn leven bestaan nu uit dialyseren, bijkomen van het dialyseren en het zorgen voor zijn jongste dochters. De wachtlijst voor een nieuwe nier is voor Stanley te lang, bovendien is de kans van slagen groter als je een nier van een levende donor ontvangt.

'Ik weet niet of ik het nog lang trek, dialyseren. Maar ik ben een alleenstaande ouder, ik ben verantwoordelijk voor mijn kinderen. Als zij er niet waren geweest, dan had het niet meer gehoeven', zegt Stanley.

Elf nieren in de aanbieding

Elf mensen boden hun nier aan, na de oproep bij Gelderland helpt. Ondanks de goede bedoelingen vielen de eerste mensen al snel af wegens gezondheid, leeftijd of omdat het toch meer gevolgen bleek te hebben dan aanvankelijk gedacht. Vier mensen bleven over. Twee vrouwen van 19, een vrouw van 57 en één van 48 jaar.

Of Stanley ook daadwerkelijk is geholpen, is nog de vraag. De potentiële donoren worden één voor één onderzocht. Ze moeten nog psychisch en lichamelijk door vele testen en onderzoeken en er moet nog blijken of de nier geschikt is voor Stanley (of bijvoorbeeld bloedgroep en weefseltype matchen).

Ondertussen wordt Stanley onderzocht of hij een nier kan ontvangen. Het hele traject gaat grofweg nog wel een jaar duren.

Al jaren aan het leuren met haar nier

Jacky Andrews is één van de vier vrouwen die Stanley willen helpen. Ze liep al jaren 'te leuren' met haar nier. Door de donorshow van BNN werd er bij haar een zaadje geplant. Ze besloot één van haar twee nieren af te staan en plaatste daarom een oproep op Facebook.

Voor twee mensen die haar nier wilden hebben, bleek ze niet geschikt. Bij een derde nierpatiënt zette ze zelf het traject stop omdat ze er niet van overtuigd was dat ze zuinig zou zijn op haar nier. Jacky had inmiddels de hoop opgegeven dat ze nog een 'geschikte nierpatiënt' zou vinden, tot iemand haar attendeerde op de oproep van Stanley.

Nier gezocht, overleven tot een nieuw leven

De zoektocht naar een nierdonor is dinsdagavond te zien in de documentaire Nier gezocht, overleven tot een nieuw leven. De uitzending geeft een inkijkje in het leven van Stanley als nierpatiënt en vader. Ook de ontmoeting met Jacky komt aan bod.

