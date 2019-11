Boeren Voorthuizen in actie na zien 'Duits busje met activisten-stickers'

De tientallen boeren die zich woensdagavond verzamelden op de Lankerenseweg in Voorthuizen, kwamen in actie omdat er eerder deze week mogelijk dierenactivisten door het dorp zijn gereden. Er zou een verdacht Duits busje zijn gezien. Dat zeggen verschillenden boeren die aan de Lankerenseweg wonen en boeren die woensdagavond de straat op gingen.

Ook zou er een bericht van vermeende dierenactivisten in Voorthuizen zijn gedeeld in whatsappgroepen die zijn aangemaakt in aanloop naar het boerenprotest in Den Haag. Ook in de daaropvolgende bouwprotesten zijn appgroepen aangemaakt, waarin het bericht zou zijn gedeeld.

Daardoor waren er in een keer heel veel boeren in Voorthuizen die mogelijke activisten wilden tegenhouden. De boeren kwamen zowel uit de omgeving als uit andere provincies. Zo waren er twee boeren uit Noord-Holland en was actiegroep Grond in Verzet aanwezig.

Verschillende bewoners van de Lankerenseweg geven los van elkaar aan dat er gesproken wordt over een Duits busje dat maandag door de straat reed. Het voertuig zou beplakt zijn met opvallend veel activisten-stickers en stickers van 'dierengroeperingen'. Daarom was de buurt de afgelopen dagen extra waakzaam.

Boeren in appgroepen actievoerders

Er blijken ook boeren in appgroepen van dierenactivisten te zitten. Ze kijken mee naar eventuele acties en kunnen op die manier snel ingrijpen. Zo bleek woensdagavond verschillende communicatie te gaan via de appgroep Actiegroep boer is boef. Dat zou een veganistische actiegroep zijn.

Op internet is overigens geen enkele informatie over de groep te vinden. Volgens boeren zijn deze mensen 'zo dom geweest om de app open te stellen op Facebook. Dan gaan wij er in en kunnen we meelezen'. In de app staan verzamelpunten, namen en telefoonnummers, waaruit zou blijken dat er ook iets in Voorthuizen zou gebeuren.

'Ook stickers van Animal Rights op busje'

Om welke dierenactivisten het gaat, is niet bekend. Volgens Erwin Vermeulen van Animal Rights is zijn organisatie niet betrokken bij de protesten in Voorthuizen. 'Wij doen niet aan stalbezettingen. Wij protesteren op een vreedzame manier en gaan liever ook het gesprek aan met mensen.'

Maar opvallend is dat hij maandag ook in een appgroep is toegevoegd met verschillende Gelderse boeren uit Barneveld, Ede en Lunteren. 'Dat is waarschijnlijk naar aanleiding van dat Duitse busje, waar ook een sticker van Animal Rights op zou zitten.'

Vermeulen benadrukt nogmaals dat zijn organisatie niet betrokken is bij activisme in Voorthuizen.

