40 maanden cel en tbs voor ontucht met jonge meisjes in Alem

De 46-jarige man die ontucht pleegde met meerdere jonge meisjes in Alem, moet 40 maanden de cel in. Ook krijgt hij tbs met voorwaarden opgelegd.

De man pleegde ontucht met zeven minderjarige meisjes en maakte zich volgens de rechter ook schuldig aan 'het seksueel binnendringen bij één van hen'. Ook maakte en bezat hij kinderporno.

In totaal maakte hij 24 slachtoffers, waarvan de meeste nog op de basisschool zaten. Hij kende de slachtoffers via zijn dochters of ze waren bekenden uit zijn woonplaats in de gemeente Maasdriel.

Schadevergoeding

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel tegen de man uit Alem geëist. Volgens de rechtbank is het van belang dat de man snel kan starten met de tbs-behandeling, waardoor 40 maanden celstraf is opgelegd.

De voorwaarden houden onder meer in dat hij geen contact mag zoeken met slachtoffers en voorlopig geen internet mag gebruiken. Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan vijftien slachtoffers, variërend van 750 tot 6200 euro.

Wakker van een lichtflits

De man zei in september tijdens de rechtszaak dat hij wist dat het fout was wat hij deed en dat hij hulp nodig had, maar daar uit schaamte niet om vroeg. De praktijken strekten zich uit van 2010 tot en met 2018.

De man filmde of fotografeerde zijn slachtoffertjes bij hem thuis tijdens logeerpartijtjes van zijn twee dochters. Hij sloeg toe als de meisjes lagen te slapen. Op deze manier is de zaak ook aan het rollen gekomen. Een van de slachtoffers werd wakker van een lichtflits en vertelde thuis wat haar was overkomen.

De tbs-behandeling begint zodra de man zijn celstraf heeft uitgezeten. Behandeling is volgens het OM noodzakelijk om te voorkomen dat hij nogmaals in de fout gaat. De officier van justitie stelde eerder dat de impact van de zaak enorm is voor een klein dorp als Alem, en niet alleen voor de slachtoffers. 'Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak.'

