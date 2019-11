Linssen ziet genoeg beleving bij Vitesse: 'Niet blijven hangen in nederlagen'

Vitesse aast op revanche na twee teleurstellende wedstrijden op rij. Vrijdag tegen FC Groningen moet de ploeg van Slutskiy de weg omhoog weer inslaan. Bryan Linssen is duidelijk: 'Als we hierin blijven hangen, hebben we een probleem.'

door Richard van der Made

ADO Den Haag zette Vitesse in de laatste thuiswedstrijd binnen tien minuten op een 2-0 achterstand. De ploeg van Slutskiy kwam die klap, ondanks behoorlijke kansen, niet meer te boven. Een week later blameerde een dramatisch Vitesse zich in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Arnhemmers likten deze week de wonden van die wanprestatie. Aanvoerder Bryan Linssen denkt dat de ploeg met een passend antwoord komt vrijdag.

Beleving

'Je hebt de beleving op de training gezien denk ik. Die was er genoeg. Maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Iedereen heeft dit soort wedstrijden er in een seizoen tussen zitten en dat is ons nu ook overkomen. Tegen Groningen moeten we dat herstellen en die nederlagen snel gaan omzetten. Dan is er ook niks aan de hand', stelde de Limburger.

Frustrerend

De nummer twee AZ heeft Vitesse inderdaad nog in het vizier, maar het gemor bij de fans is momenteel groot. De kritiek op het saaie en nauwelijks attractieve spel lijkt weer net zo groot als in grote fases van het vorig seizoen. 'Het is frustrerend', kijkt Linssen naar de actuele situatie. 'Je wil dit niet, maar het gebeurt toch. Maar als we erin blijven hangen, krijgen we pas echt een probleem. Het moet een incident zijn geweest.'

Extra kwaliteit

Linssen, opnieuw niet één van de twee spitsen maar spelend vanaf de zijkant, is blij met de komst van Keisuke Honda. Hij sluit volgende week aan. 'Je ziet dat hij het spelletje beheerst, heerlijk om mee te voetballen. Het is een speler met extra kwaliteiten en die zijn natuurlijk altijd welkom. Dit is niet zo maar iets. Maar het is nu ook niet zo dat we met hem even van Barcelona gaan winnen.'

Kleine groep

Door de blessures van Tannane, Musonda, Gong en momenteel ook Foor komt de veelzijdige Japanner als geroepen voor Vitesse. 'Onze groep is ook wat kleiner ten opzichte van andere jaren', stelt Linssen. 'Ja, ik denk dat het vanzelfsprekend is dat hij ons beter gaat maken de komende tijd.'