NEC wil weer echt meedoen, TOP Oss eerste horde

NEC behaalde tien punten uit de laatste vier wedstrijden en bezit daarmee de zesde plaats, met een gat van zeven punten op koplopers Cambuur en De Graafschap. Samen met Telstar gaat het aan kop in de strijd om de tweede periodetitel.

Rentree Kvida

Verdediger Josef Kvida (foto onder) keert zo goed als zeker terug in het hart van de defensie van NEC. De 22-jarige Tsjech liep in de bekerwedstrijd tegen Excelsior een enkelblessure op, maar is fit genoeg om minuten te maken tegen TOP Oss.

Dat gaat ten koste van Frank Sturing, die Kvida vorige week verving tegen Cambuur Leeuwarden en een degelijke indruk maakte. 'Ik ben er wel klaar voor', zegt Kvida zelf. 'Hopelijk ga ik gewoon starten. We zitten vol vertrouwen, hebben vier keer de nul gehouden dus dat is alleen maar positief.'

Foto: Omroep Gelderland

'Vol voor periode gaan'

De Tsjechische verdediger windt er geen doekjes om. 'We moeten vol voor de periode gaan, willen we periodekampioen worden dan moeten we morgen winnen', is Kvida duidelijk. 'We hebben nog vijf wedstrijden te gaan.'

Francois Gesthuizen, die samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer de leiding heeft over het elftal, is iets terughoudender: 'We moeten nu niet te hoog van de toren blazen, maar als je nu twee keer wint is het niet gek eens naar de periodestand te kijken.'

Gesthuizen verwacht geen gemakkelijk duel tegen TOP Oss. 'Zij gaan inzakken en zullen ons het spel laten maken', voorspelt de oefenmeester. Vorig seizoen ging NEC - nog onder trainer Jack de Gier - hard en pijnlijk onderuit tegen de Brabanders, die met 5-1 zegevierden in De Goffert.

Revanche

Die forse nederlaag maakt dat NEC uit is op revanche tegen de huidig nummer zestien van de competitie. 'Dat gevoel moet er ook wel zijn', aldus Gesthuizen. 'Nu we het goed doen is het gevaar van onderschatting er, dus wijzen we naar die wedstrijd.'

De trainer zelf wil ook niets anders dan winnen van Oss. 'Ik heb daar zelf natuurlijk ook gewerkt, dus een gezond revanchegevoel is wel aanwezig.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Kvida, Kuipers; Van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Okita, Flemming en Romeney.