Vriendengroep start actie op na verwoestende brand voor golfliefhebbers

De brand ontstond bij een garagebedrijf. Eddy en Kimberly maakte ook gebruik van een ruimte, waar ze heel wat uren hebben doorgebracht om hun Golf 2 te restaureren. De brand is doorgeslagen naar de hal waar zij aan hun oldtimer aan het klussen waren. 'Alles is verloren gegaan, gereedschap, auto onderdelen waarvoor ze gespaard hadden, maar het allerergste hun geliefde Golf', laten de vrienden Tara, Christa en Inge weten.

Foto: De hal waar de brand is geweest

Vriendengroep komt in actie

De vriendengroep was geraakt door wat Eddy en Kimberly was overkomen en besloten daarom om in actie te komen: 'Als een autoliefhebber dit leest kan hij zich voorstellen hoe verdrietig dit is, maar ook mensen die wat minder om auto's geven kunnen zich voorstellen. Als jij een hal vol herinneringen hebt en dat dit in een klap weg is. Daar kan je verschrikkelijk veel verdriet van hebben.' Ze besloten naast een crowdfundingsactie te starten ook een oproep te doen in Gelderland helpt. 'We hopen dat dit een klein lichtpuntje zal zijn voor Eddy en Kimberly'.

Ze zijn op dit moment vooral op zoek naar auto onderdelen voor een Golf 2, zoals deuren, wielen, een compleet motorblok en interieuronderdelen.

Kunt u helpen? Laat het ons weten via Gelderland helpt. Vanavond is de oproep van de vriendengroep ook te zien bij Omroep Gelderland om 16.20 uur (ieder uur herhaald)





