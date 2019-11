Achterhoek geniet steeds meer van griezelen

De Achterhoek omarmt het griezelfestijn van Halloween steeds meer en dat komt onder andere tot uiting in het vierdaagse evenement Lakeside Horror rondom Stroombroek in Braamt. IJzige kreten galmen over het water, want bezoekers worden de stuipen op het lijf gejaagd door honderdtwintig acteurs in de meest uiteenlopende griezelrollen.

'In het begin was ik een beetje zenuwachtig, zoals iedereen denk ik', zegt bezoekster Elise Raats, die zich vol in de horror stortte. Het is de bedoeling dat het griezelevenement doorgang vindt in de jaren dat het WarmWinterlicht Festival rond de kerstdagen niet wordt gehouden. De organisatie speelt daarmee in op de toenemende interesse in Halloween. 'Halloween is denk ik in heel Nederland echt upcoming', zegt organisator Martijn Doornink. 'De Achterhoek loopt wel een heel klein beetje achter, zeggen we maar altijd. Dat mogen we eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat het de komende jaren alleen maar erger gaat worden.'



De organisatie hoopt enkele duizenden bezoekers te verwelkomen. Om die gedurende de route van anderhalve kilometer te laten schrikken, moesten alle stoppen worden losgetrokken. 'Die honderdtwintig acteurs, dat is nog wel een dingetje'', geeft Doornink aan. 'Dat hadden wij echt niet gered zonder het Rijn IJssel College. We hebben een super samenwerking met de theateropleiding daar. Daarnaast hebben we een aantal teams van verschillende verenigingen, die ook figurant zijn.'