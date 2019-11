Website afvalmeldingarnhem.nl gelanceerd

De website afvalmeldingarnhem.nl. is donderdag gelanceerd. De site is opgezet om Arnhemmers afvaldumpingen eenvoudig te laten doorgeven aan de gemeente Arnhem.

De website werd op eigen initiatief samengesteld door de Arnhemse journalist Patrick Arink. Belangrijkste argument om de website op te zetten is de gebrekkige afvalmeldingspagina's die de gemeente Arnhem op haar eigen gemeentelijke website heeft.



Mensen die een melding willen doen van afval in de openbare ruimte, moeten op de site van de gemeente maar liefst vier pagina's doorworstelen. Daarbij komt dat de pagina's van de gemeente mobielonvriendelijk zijn. Vanwege de gebruiksonvriendelijke meldingspagina's van de gemeente Arnhem, worden er slechts weinig meldingen van illegaal geplaatst afval geplaatst.



Arink: 'De wethouder schermt met deze lage cijfers om de negatieve gevolgen van Diftar te bagatelliseren. De realiteit leert dat er veel illegaal gedumpt afval op straat ligt. Ook dat is een reden om deze website op te zetten. De site werkt heel eenvoudig en hij is mobielvriendelijk. In dertig seconden ben je klaar met je melding.'

Naar aanleiding van dit initiatief heeft RTV Arnhem de gemeente om commentaar gevraagd. Bij monde van woordvoerder Maurice Chatelin geeft de gemeente toe dat hun huidige website, met name gebruiksonvriendelijk is voor mobiele telefoons. De gemeente Arnhem is hard bezig het meldingssysteem te vereenvoudigen. Zoals de plannen er nu voor liggen lanceert de gemeente eind dit jaar een nieuw meldingssysteem: FIXIE.



Afvalmeldingen die via afvalmeldingarnhem.nl worden doorgegeven, worden verstuurd aan Afval@Arnhem.nl.

U kunt hieronder een interview beluisteren met de initiatiefnemer van de website: Patrick Arink: