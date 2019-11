Jonge jassendief meldt zich na tv-uitzending bij politie

Volgens de politie kwam hij op 13 september met een rugzak op een middelbare school aan de Landbouwstraat in Aalten binnenlopen. Hij liep door naar de garderobe en toen niemand in de buurt was, pakte hij meerdere jassen, stopte die in zijn rugzak en liep de school uit.

Op 26 maart stal dezelfde jongeman ook een jas in de school in Aalten, zo laat de politie weten. Hoe oud de verdachte is en waar hij vandaan komt, is niet bekend.