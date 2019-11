Geen arbeidsmigranten in wijkje 't Harde: 'Slag gewonnen, maar nog niet klaar'

door Rik Kapitein

Donderdagochtend werd, na maanden van onrust, bekend dat de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM) geen vergunning krijgt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De NOM wilde in het zogenoemde Brigadegebouw plaatsmaken voor 46 personen. '

Dat hoorden wij pas in april', vertelt Brussée. 'Terwijl de gemeente en de NOM hier al sinds 2017 met elkaar over in gesprek waren. Het gebrek aan burgerparticipatie valt me erg tegen.'

Brussée en andere bewoners in zijn straat spraken in tijdens commissie- en raadsvergaderingen, spraken persoonlijk met wethouders en raadsleden en lieten ook via de media weten niet blij te zijn met de gang van zaken.

'Geen 46 arbeidsmigranten tussen 36 wijkbewoners'

'We hebben hier een wijkje met 36 bewoners, daar moet je geen 46 arbeidsmigranten tussen plaatsen', zegt hij. 'Ik zou veel liever zien dat het gebouw gesloopt wordt, en dat er woningen voor in de plaats komen. Dan kan de jeugd van Elburg, die nu geen huis kan huren of kopen, ook een plek voor zichzelf krijgen.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

Brussée denkt dat de afwijzing van de vergunning daaraan kan bijdragen. 'Nu moet de ondernemer opnieuw met de gemeente om tafel. Ik zou daar graag bij betrokken zijn, zodat wij als buurt ook kunnen meedenken.'

'Huisvesting arbeidsmigranten is nodig'

Ondernemer Harry Frens, eigenaar van de NOM, is vanzelfsprekend minder blij met de afwijzing van de vergunning. 'De noodzaak blijft bestaan voor de gemeente Elburg. Er zijn hier nou eenmaal arbeidsmigranten aanwezig, die moeten ergens kunnen wonen. Die plek wilde ik bieden. De gemeente heeft zelf vorig jaar gezegd dat deze locatie geschikt is voor de huisvesting van arbeidsmigranten, en met dat in gedachten heb ik het pand aangeschaft.'

Frens denkt dat de uitspraak van de gemeenteraad, die het college verbood een vergunning te verlenen, van grote invloed is geweest op het besluit. 'Als je een manier zoekt om iets af te wijzen, is er altijd wel iets te vinden. Deze kwestie ligt nou eenmaal heel gevoelig. Nu krijg ik geen vergunning omdat ik vraag om 38 decibel geluidshinder toe te staan, in plaats van de wettelijke 33 decibel. Vijf dB verschil, dat is niet veel hoor.'

Wethouder Lyda Sneevliet ontkent dat de afwijzing voortkomt uit de motie van de gemeenteraad. 'Ik heb destijds wel aangegeven dat we dan misschien onterecht de vergunning zouden moeten afwijzen, maar dat is nu absoluut niet het geval. Meneer Frens heeft niet duidelijk kunnen maken dat het onmogelijk is om het gebouw goed te isoleren. Dat is een voorwaarde voor zo'n vergunning.'

Op zoek naar een oplossing

Sneevliet weet ook dat er nog steeds behoefte is aan huisvesting van arbeidsmigranten. 'Wat dat betreft ligt er nog een uitdaging. We gaan dan ook graag met de ondernemer om tafel om samen te zoeken naar een betere oplossing', zegt zij.

Ook Frens hoopt binnenkort het gesprek aan te gaan. Hij wil ook de buurt betrekken bij zijn plannen. 'Ik heb ze al eerder aangeboden dat ze mee mochten denken over de beplanting rond het gebouw. Bomen en struiken dempen het geluid, en zijn een stuk mooier om te zien dan het huidige gebouw. Daar ga ik dus weer met ze over praten.'

Brussée hoopt dus bij die gesprekken aanwezig te zijn. 'Het kan niet zo zijn dat een gemeente al vanaf 2017 met een ondernemer praat en ons nooit betrekt in het proces. Dit is de eerste keer dat wij als burgers gelijk krijgen van de gemeente. Hopelijk is dat de start van een betere procedure. We hebben de eerste slag gewonnen, nu moeten we verder gaan.'

Zie ook: